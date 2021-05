Auch in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sind Übernachtungen unter bestimmten Bedingungen wieder möglich. Die Wirte, Hoteliers und Vermieter zeigten sich am Mittwoch von der plötzlichen Öffnungsankündigung aus Düsseldorf einigermaßen überrascht, einige kritisierten die Kurzfristigkeit. Wirte „Das höre ich zum ersten Mal“, sagte Peter Kunkel, Festwirt und Betreiber des Brakeler Gasthauses Tegetmeier und Kunkel‘s Eck in Bad Driburg, am Mittwochnachnachmittag im Gespräch mit dieser Zeitung. Da war die Nachricht gerade wenige Minuten alt. Es werde sicherlich nicht einfach, an Ware zu kommen, weil Brauereien und andere Getränkehersteller ihre Kapazitäten in den vergangenen Monaten herunter gefahren hätten. „Ich habe fünf oder sechs Biere im Angebot und ich – und meine Kollegen der Restaurants und Kneipen – freuen uns natürlich sehr, die Außengastronomie öffnen zu dürfen. Ich versuche, das bis Samstag hinzubekommen.