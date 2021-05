Werte in den Städten liegen zwischen 213 und 0

Auf NRW-Ebene befindet sich der Kreis im Mittelfeld der Werte. Viele Kreise liegen inzwischen niedriger, viele auch unter 100 auf 100.000 Einwohner. Die Zahl laborbestätigten SARS-CoV-2-Fälle wird am Samstag mit 214 (minus 15) vom Kreis angegeben. Die neuen Daten kommen wie immer vom Robert Koch Institut in Berlin. Spitzenreiter bei der Städteinzidenz für an Covid 19 aktiv erkrankten Menschen sind Warburg mit hohen 213, Borgentreich mit 111 und Steinheim mit 102. In Nieheim und Marienmünster liegt die Inzidenz weiter bei 0.

Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 4883 Frauen und Männern (plus 4) angegeben. Als Genesene stehen 4528 Personen (plus 19) in der Kreisgrafik. Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid 19 Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt weiter 141 Menschen.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am Freitag:

Bad Driburg: 34 aktiv Infizierte (minus 1), 758 bestätigte Fälle, 711 Genesene, 13 Verstorbene, Stadt-Inzidenz 68,1.

Beverungen: 17 aktiv Infizierte (minus 4), 294 bestätigte Fälle, 265 Genesene, 12 Verstorbene, Inzidenz 52,5.

Borgentreich: 14 aktiv Infizierte (minus 1), 330 bestätigte Fälle, 297 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 111,4.

Brakel: 17 aktiv Infizierte (minus 1), 715 bestätigte Fälle, 677 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 49,3.

Höxter: 17 aktiv Infizierte (minus 4), 795 bestätigte Fälle, 759 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 17,4.

Marienmünster: 2 aktiv Infizierte (minus 1), 152 bestätigte Fälle, 149 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 0.

Nieheim: keine aktiv infizierte Person (unverändert), 185 bestätigte Fälle, 179 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 0.

Steinheim: 24 Infizierte (minus 1), 495 bestätigte Fälle, 453 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 102,3.

Warburg: 85 aktiv Infizierte (minus 1), 804 bestätigte Fälle, 700 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 213,8.

Willebadessen: 4 aktiv Infizierte (minus 1), 355 bestätigte Fälle, 338 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 12,1.

Bürger-Testungen im Kreis Höxter Stand Freitag

Kreis Höxter: Tests gesamt 69.260 (plus 728)

69.085 Tests negativ (plus 727), 175 Tests positiv (plus 1).

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, Bad Driburg, Höxter und Warburg wurden mit Stand von Samstagvormittag ein Corona-Patient behandelt. Von den 31 Intensivbetten waren 9 frei, 22 belegt. Anteil der freien Betten an Gesamtzahl der Intensivbetten: 29,3 Prozent.

Blick in die Nachbarkreise

Kreis Holzminden: 99 Neuinfektionen (plus 3), 1538 bestätigte Infektionen, 1378 Genesene, 61 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 52,5.

Impfungen

Auch in der vergangenen Woche haben im Impfzentrum in Brakel so wie in den Haus- und Facharztpraxen im Kreisgebiet wieder viele Menschen eine Erst- oder Zweitimpfung gegen das Corona-Virus erhalten. Die Impfquote im Kreis Höxter steigt damit auf 40,61 Prozent (Stand: 11. Mai). Insgesamt mehr als 57.000 Bürgerinnen und Bürger im Kulturland wurden bereits einmal geimpft, rund 15.000 bereits das zweite Mal. Hier liegt die Quote nun bei 10,61 Prozent.

Schnelltests

Die Coronaschutzverordnung sieht bei einer Inzidenz von 100 bis 50 für den Besuch vieler Einrichtungen das Vorliegen eines negativen Ergebnisses eines Coronatests (Schnelltest) vor. Der Test darf zum Zeitpunkt des Besuchs oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung höchstens 48 Stunden zurückliegen. Der Test kann ein PCR-Test, ein Antigen-Schnelltest oder auch ein Selbsttest sein. Allerdings muss das Ergebnis bestätigt sein. In Nordrhein-Westfalen gibt es über 6.000 Teststellen. Ausreichend sind aber auch die beim Arbeitgeber unter Aufsicht vorgenommenen Selbsttests, wenn der Arbeitgeber das Testergebnis bestätig hat, berichtet die Kreisverwaltung.