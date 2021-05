In einer Krisen-Gesprächsrunde zwischen dem heimischen Landtagsabgeordneten Matthias Goeken, Vertretern des Bau- und Baunebengewerbes sowie der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg gab es jetzt einen lebhaften Austausch zur aktuellen Krise in der Materialbeschaffung und der Preisentwicklung. Probleme erst seit April Die Lage auf dem Materialmarkt habe sich in den vergangenen drei Wochen dramatisch entwickelt, wie die Obermeister aus den unmittelbar betroffenen heimischen Innungen Felix Dreier (Baugewerbe), Jörg Rauscher (Dachdecker), Andrea Hecker (Zimmerer), Rainer Wöstefeld (Metallbau) und Alfred Gemmeke (Maler- und Lackierer). Gemmeke sagt, dass laufende Arbeiten und Projekte plötzlich ins Stocken geraten seien. Besonders problematisch sei dies bei Baustahl, Holz und Dämmmaterialien, stellen die Obermeister übereinstimmend fest. Zum Teil kommt es bei den Zimmerer- und Dachdeckerbetrieben beim Material Holz zu Preissteigerungen von aktuell bis zu 400 Prozent. Aber auch im Bereich Metall gibt es keine Bleche, im Baubereich fehlt es an Kunststoffrohren und Folien, die für den Hausbau erforderlich sind. Auch die Maler erhalten keine Stoffe für Wärmedämmarbeiten.