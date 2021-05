Kein Holz mehr für die Hütten

In einer Krisen-Gesprächsrunde zwischen dem heimischen Landtagsabgeordneten Matthias Goeken, Vertretern des Bau- und Baunebengewerbes sowie der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg gab es jetzt einen lebhaften Austausch zur aktuellen Krise in der Materialbeschaffung und der Preisentwicklung.

Probleme erst seit April

Die Lage auf dem Materialmarkt habe sich in den vergangenen drei Wochen dramatisch entwickelt, wie die Obermeister aus den unmittelbar betroffenen heimischen Innungen Felix Dreier (Baugewerbe), Jörg Rauscher (Dachdecker), Andrea Hecker (Zimmerer), Rainer Wöstefeld (Metallbau) und Alfred Gemmeke (Maler- und Lackierer).

Gemmeke sagt, dass laufende Arbeiten und Projekte plötzlich ins Stocken geraten seien. Besonders problematisch sei dies bei Baustahl, Holz und Dämmmaterialien, stellen die Obermeister übereinstimmend fest. Zum Teil kommt es bei den Zimmerer- und Dachdeckerbetrieben beim Material Holz zu Preissteigerungen von aktuell bis zu 400 Prozent. Aber auch im Bereich Metall gibt es keine Bleche, im Baubereich fehlt es an Kunststoffrohren und Folien, die für den Hausbau erforderlich sind. Auch die Maler erhalten keine Stoffe für Wärmedämmarbeiten. Die Farbindustrie kann keine Farbe abfüllen, da Kunststoffeimer nicht zu bekommen sind.

Gerald Studzinsky

Als Ursache für die Verknappung der Materialien und die Preisentwicklung wurden in der Krisenrunde zum einen die erhöhten Holzexporte nach China und in die USA sowie Lieferengpässe aufgrund des Zusammenbrechens globaler Lieferketten und einer nicht mehr ausreichenden Versorgung mit Baumaterial, das aus dem Ausland kommt, genannt. Auch hätten Hersteller und verarbeitende Betriebe weniger Material, etwa Metall, produziert, weil sie in der Corona-Krise mit weniger Nachfrage gerechnet haben. „Einige Herstellerunternehmen sind wegen der Pandemie auch noch in Kurzarbeit“, hieß es von der Kreishandwerkerschaft.

Volle Auftragsbücher

Die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe seien zwar voll, aber viele Betriebe aus dem Bauhandwerk müssten lange auf Materiallieferungen warten. Das bedeutet auch für die Endkunden, dass es zu Verzögerungen bei den Bauvorhaben komme. Gerade die Preise für Holz und Stahl seien deutlich gestiegen und müssten zum Bedauern der Handwerksbetriebe an die Kunden weitergegeben werden. Kreishandwerksmeister Martin Knorrenschild aus Neuenheerse richtete den Blick auf die Zeit nach der Materialkrise und appellierte eindringlich, die Ausbildung nicht zu vernachlässigen, da junge Menschen die Zukunft des Handwerks seien.

Dämmstoffe fehlen. Foto: dpa

CDU-Landtagsabgeordneter Matthias Goeken verwies darauf, dass die Politik diese marktwirtschaftliche Situation nur begrenzt ändern könne. Weder könne ein Exportstopp erfolgen, noch könnten Zölle verhängt werden. Das Land NRW habe aber bereits reagiert und veranlasst, dass auch regionale Hersteller von Holzlieferungen des im Eigentum des Landes stehenden Waldes profitierten. Goeken betonte, dass es sein Wunsch sei, dass gerade regionale Materialhersteller und regionale Händler gezielt unterstützt werden können, damit die Abhängigkeit zu Lieferketten aus dem Ausland nicht noch größer werde. Man müsse damit auch in Kauf nehmen, dass heimische Produkte auch mal ein paar Cent mehr kosten dürften. „Ich appelliere an das heimische Handwerk, durch gezielten Bezug von Materialien aus der Region die bestehenden Strukturen von Unternehmen, die in der Region Baumaterial herstellen, zu erhalten, um in künftigen Krisen unabhängiger zu werden“, sagte Goeken.

Schieflagen bei Firmen

Als einen weiteren Lösungsansatz kann sich der Abgeordnete auch vorstellen, bei öffentlichen Ausschreibungen stärker diesen regionalen Aspekt bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen. Hierzu seien aber gesetzliche Anpassungen notwendig. Hauptgeschäftsführer Gerald Studzinsky (Kreishandwerkerschaft) betonte, dass bei langfristig geplanten Projekte und vergebenen Aufträgen die Lage für die Firmen sehr schwierig sei, da sie die höheren Preise mit den Kunden verhandeln müssten. Für zukünftige Aufträge hat die Kreishandwerkerschaft den Betrieben Formulierungshilfen für Preisbindungsfristen und Gleitpreisklauseln zur Verfügung gestellt. In einzelnen Fällen könne es trotz guter Auftragslage sogar dazu kommen, dass Unternehmen Schieflage gerieten, weil das Material fehle oder für bereits erteilte Aufträge die Kalkulation nicht mehr stimme. Die Handwerker gehen davon aus, dass diese Situation noch einige Monate andauern wird und dass sich die Preise für Material dann auf einem höheren Niveau dauerhaft einpendeln werden.

Das sagen die Unternehmen und das Forstamt

Detlef Struck(Geschäftsführer Bauunternehmen Dr. Schoppe): „Ich höre von allen Betrieben in der Baubranche von großen Problemen, Material zu beschaffen. Das habe ich in all den Jahren so noch nie erlebt. Da kommt etwas auf das Handwerk zu. Ich muss inzwischen Bauherren beibringen, dass die Baupreiskalkulationen bei den Preissprüngen überhaupt nicht mehr zu halten sind. In einer Videokonferenz mit niedersächsischen Baufirmen war das jetzt ein Riesenthema. Einige haben sogar schon Material getauscht: Dämmung gegen Bauholz! Grundsätzlich sind die Auftragsbücher voll. Die Region profitiert davon, dass Menschen wieder in den ländlichen Raum ziehen und dort Wohneigentum kaufen wollen. Und da ist dann so eine Materialkrise gar nicht gut.“

Roland Schockemöhle (Leiter Regionalforstamt): „Durch die bekannten Probleme – Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer – ist in den vergangenen Jahren in unserer Region so viel Holz geschlagen worden wie selten zuvor. Da ist es hier vor Ort selbstverständlich schwer zu erklären, dass die heimischen Betriebe einen Holzmangel haben. Wir dürfen dabei jedoch nicht außer Acht lassen, dass der Rohstoff Holz global gehandelt wird – und unsere Waldkrise auf dem Weltmarkt verhältnismäßig gar nicht ins Gewicht fällt. Insbesondere das eckige Holz wird aus den wenigen Sägewerken, die wir hier leider nur noch haben, in die USA exportiert – auch, weil die Vereinigten Staaten einen Handelskonflikt mit Kanada haben und sie durch das Konjunkturprogramm von Biden dennoch wie verrückt bauen. Die USA bezahlen sehr viel Geld und zudem scheint es langfristige Verträge mit den Sägewerken zu geben. Da fehlt uns als Forstamt leider die Handhabe.“

Raphael Vössing (Geschäftsführer Kühlert Bauzentrum in Borgholz): „Wir führen derzeit sehr viele Gespräche mit nervösen Privatkunden oder Handwerkern, die massiv unter Druck stehen. Jeden Tag gibt es Nachrichten zu Preiserhöhungen oder geringen Kapazitäten. Für uns ist es in dieser Situation gut, dass wir noch genügend Ware haben – nicht zuletzt, weil wir breit aufgestellt sind und einen großen Bestand in Borgentreich und Brakel für unsere Kunden vorhalten.“