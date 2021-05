Die Sieben-Tages-Inzidenz lag um Mitternacht bei 60,6.

Besonders stark viel der Anstieg in Warburg aus, wo allein 18 Neuinfektionen registriert wurden. 16 davon sind auf einen weiteren Ausbruch in einer Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße zurückzuführen, wo 45 Menschen leben. Bereits in der vergangenen Woche hatte es eine Infektionswelle in einer Unterkunft an der Warburger Kleebrede gegeben . Dort sind weiterhin 24 Menschen mit dem Virus infiziert.

Blick in die Kommunen

Bad Driburg:28 (-1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 16.

Beverungen: 14 (+/-0) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 23.

Borgentreich: 15 (+1) aktiv Infizierte, zwei Neuinfektionen, Inzidenz 56.

Brakel: 20 (+5) aktiv Infizierte, sieben Neuinfektionen, Inzidenz 62.

Höxter: 14 (-4) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 21.

Marienmünster: 0 (-1) aktiv Infizierte, Inzidenz 0.

Nieheim: 0 (+/-0) aktiv Infizierte, Inzidenz 0.

Steinheim: 22 (+1) aktiv Infizierte, zwei Neuinfektionen, Inzidenz 110.

Warburg: 99 (+11) aktiv Infizierte, 18 Neuinfektionen, Inzidenz 175.

Willebadessen: 2 (-2) Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 12.

Intensivstationen

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser wurden mit Stand von Donnerstagvormittag keine Covid-19-Patienten behandelt. Von 31 Intensivbetten waren zehn frei.

Impfungen

In den Arztpraxen im Kreis Höxter sind laut Kassenärztlicher Vereinigung bis Mittwoch 19.480 Menschen zum ersten Mal gimpft worden, 1909 erhielten die zweite Dosis. Im Impfzentrum in Brakel wurden 32.599 Personen erstmals und 10.519 zum zweiten Mal geimpft. Mobile Teams impften 10.312 Menschen einmal und 5952 ein weiteres mal.