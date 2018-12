Von Laura Dunkel

Den verkaufsoffenen Sonntag konnte die Gewerkschaft Verdi den Beverungern nehmen , ihre Partystimmung ließen sie sich aber nicht vermiesen. »Ich bin immer noch super wütend auf Verdi und bewerte die ganze Argumentation als völligen Quatsch. Aber es ist auch klar: In Beverungen feiert man trotzdem«, betonte Rembert Stiewe von Beverungen Marketing.

Kein Verständnis für Verdi

Auch Nadine Rudolph aus Beverungen feierte auf dem Sternenmarkt. Ein Besuch mit ihren Freundinnen ist für sie Tradition. »Es ist vor allem schön, dass man hier so viele Leute trifft. Wir unterstützen den Sternenmarkt zudem besonders gerne, weil es einfach toll ist, wenn etwas bei uns in Beverungen veranstaltet wird und das Anerkennung verdient«, erzählte Rudolph. Am verkaufsoffenen Sonntag hätte sie gerne in den Läden der Stadt gestöbert und den Einzelhandel unterstützt. »Verdi will die Arbeiter schützen. Ich finde, man hätte daher die Mitarbeiter in den Läden fragen müssen. Unverschämt finde ich auch, dass Beverungen wie schon Brakel die Läden sonntags schließen muss, aber Höxter seinen dritten verkaufsoffenen Sonntag behält«, betonte sie.

Statt des verkaufsoffenen Sonntages gab es jetzt in Beverungen einen »Langen Samstag«. Die Geschäfte hatten mindestens bis 18 Uhr geöffnet. Für die Lesbar hatte dies aber keine großen Auswirkungen. »An den letzten beiden Adventswochenenden haben wir samstags sowieso immer bis 18 Uhr geöffnet. Wir hatten heute ein paar mehr Kunden als sonst, aber nicht viel mehr. Der Sonntag wird uns auf jeden Fall fehlen«, war sich Inhaberin Andrea Vrsaljko sicher und räumte mit Blick auf den Sonntag ein: »Das ist jetzt der erste dritte Advent seit vielen Jahren, an dem ich mal nicht arbeiten werde.« Auch die Mitarbeiter hätten immer gerne an diesem Tag gearbeitet, konnten sie sich doch so in der Woche mal freinehmen.

Langer Samstag

Stefan Przyjemski, Inhaber von City Kauf, bedauerte ebenfalls den wegfallenden verkaufsoffenen Sonntag: »Der lange Samstag konnte diesen Tag bei weitem nicht ausgleichen. Sonntags herrscht einfach ein anderes Einkaufsverhalten. Da gehen gerne Familien auf die Suche nach Geschenken.« Der verkaufsoffene Sonntag am dritten Advent sei von den drei verkaufsoffenen Sonntagen in Beverungen der umsatzstärkste gewesen. Sternenmarkt und verkaufsoffener Sonntag hätten sich gegenseitig befruchtet. »Besonders unverständlich ist für mich, dass NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern benachteiligt wird. Wir sind grundsätzlich schon eines der Bundesländer mit den wenigsten verkaufsoffenen Sonntagen. Dann muss man uns davon nicht auch noch einen in Beverungen nehmen«, so Przyjemski.

Karnevalisten bewirten

Die Bewirtung auf dem Sternenmarkt übernahm in diesem Jahr – passend zur elften Auflage – der CVWB. In ihrer Weihnachtshütte servierten die Jecken neben dem klassischen Glühwein karnevalistische Getränke wie den »Narren-Punsch« oder »Ene met Shoß«.

Der Sonntag stand im Zeichen der Kinder. Die Kleinen konnten mit dem Kinderschutzbund basteln oder bei Castellos Puppentheater zuschauen. Auf der Rathausbühne unterhielt der Posaunenchor Lauenförde und Tanzgruppen aus Sab‘s Tanzstudio.