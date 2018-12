Erzbischof Hans-Josef Becker weiht am Sonntagvormittag den neuen Altar der frisch sanierten Klosterkirche der Abtei in Herstelle während einer feierlichen Eucharistiefeier ein. Die Feuer erinnern an die Wundmale Christi. Foto: Isabell Waschkies

Beverungen (WB). In der neu gestalteten Klosterkirche der Benediktinerinnen in Beverungen-Herstelle ist es mucksmäuschenstill, als die Flammen in den fünf Feuerschalen züngeln und Weihrauch emporsteigt. Die Blicke der Besucher sind andächtig auf den Altar und den Ehrengast gerichtet: Das neue Herzstück der Kirche ist am Sonntag von Erzbischof Hans-Josef Becker geweiht worden.

Für die Besucher war dieses Hochamt eine Zeremonie voller ausdrucksstarker Zeichen. Diese machten gemeinsam deutlich, dass der neu geweihte Tisch des Herrn aus hellem Dietfurter Kalkstein das Zentrum der Klosterkirche ist. »Dieser Altar in der besonders schön gestalteten Kirche ist das Lebenszentrum für sie alle«, sagte der Erzbischof, nachdem er eine Reliquie des Heiligen Benedikt im Inneren beigesetzt hatte. Dieser »Steinblock«, so Becker, sorge dafür, dass die Kirche weiterhin »ein Ort mit wertvollen Steinen bleibt und nicht zu einem Museum aus ferner Vergangenheit wird.«

Ein Wunsch wurde Wirklichkeit

In den vergangenen acht Monaten ist die Klosterkirche der Benediktinerinnen umfangreich saniert worden. Der Wunsch der Benediktinerinnen, Weihnachten wieder in der Klosterkirche feiern zu können, durfte Wirklichkeit werden. »Eine Sanierung stand schon seit längerer Zeit an, da weite Teile der Haustechnik veraltet waren und nicht mehr den geltenden Vorschriften entsprachen«, berichtete Schwester Lucia. Hinzu kamen die starke Verschmutzung der Wände und der herabfallende Putz.

Erneuert wurde auch das Chorgestühl, da das bisherige dringend reparaturbedürftig und laut Schwester Lucia zudem überdimensioniert war. Die bisherige Über-Eck-Anordnung von Nonnenchor und Gästekapelle sei zur Zeit ihrer Entstehung sinnvoll und begründet gewesen, mittlerweile sei sie zunehmend hinterfragt worden, so Schwester Lucia weiter. Weil es den Schwestern ein Anliegen war, die Sanierung möglichst nachhaltig zu gestalten und auch die zahlenmäßige Entwicklung der Gemeinschaft zu berücksichtigen sei, suchten sie nach einer Lösung, die die Gemeinschaft von Schwestern und Gästen stärker erfahrbar werden lässt.

Eine räumliche Einheit

Der Entwurf eines Architekten aus Münster greift dieses Anliegen auf, indem er die Kerngemeinde der Schwestern mit den Bänken für die Gäste zu einer räumlichen Einheit verbindet. Dazu ordnete er die Bänke der Schwestern und der Besucher in Kreisen rings um den Altar im Hauptschiff der Kirche an. Schwester Lucia: »Wir sehen darin auch eine zeitgemäße Ausgestaltung benediktinischer Gastfreundschaft. Wie sehr diese Öffnung auf die Mitfeiernden hin dem Wunsch der Besucher entspricht, zeigt die überwältigende Zustimmung, die das Kloster seit dem Bekanntwerden der Pläne erreichte.« Für die Ausgestaltung der Prinzipalien und der Farbgebung des Raumes konnte der Architekt und Bildhauer Thomas Torkler aus Aachen gewonnen werden. »Die Sanierungsmaßnahmen konnten die Benediktinerinnen nicht allein aus eigenen Mitteln finanzieren, sie wurden nur durch Spenden und mit Unterstützung unseres Erzbistums möglich«, so Schwester Lucia.