Beverungen (WB). In der vergangenen Woche noch auf den deutschen Fernseh-Bildschirmen und im Januar auf der Theaterbühne: Die Kulturgemeinschaft Beverungen zeigt am Mittwoch, 30. Januar 2019, das Kriminalstück »Passagier 23« des Bestseller-Autors Sebastian Fitzek in der Stadthalle.

Gespielt wird das spannende Stück vom Ensemble des Berliner Kriminaltheaters. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr. 23 Menschen sind es jedes Jahr weltweit, die während einer Reise mit einem Kreuzfahrtschiff verschwinden. 23, bei denen man nie erfährt, was passiert ist. Noch nie ist jemand zurückgekommen. Bis jetzt, bis auf Anouk, einem Mädchen, das vor einem halben Jahr mit seiner Mutter verschwand. Anouk, die wiederauftaucht. In ihrem Arm hält sie einen Teddybär. Und es ist nicht ihr eigener. Der mysteriöse Anruf kommt mitten während eines Einsatzes. Der Polizeipsychologe Martin Schwartz muss sofort nach England reisen und an Bord des Kreuzfahrtschiffs »Sultan of the Seas« kommen. Nie wieder wollte er ein Schiff betreten, nie wieder seine zerstörte Seele den Qualen der Erinnerung aussetzen. Denn vor fünf Jahren ist sein Sohn mit seiner Frau auf eben diesem Kreuzfahrtschiff verschwunden, niemand hat etwas gesehen, die Polizei ging von Selbstmord aus. Doch nun soll es Hinweise darauf geben, was seiner Familie zugestoßen ist. Kein Zweifel, es ist der Teddy seines Sohnes. Für ihn bricht erneut eine Welt zusammen, der Albtraum, von dem er dachte, er könnte nicht schlimmer werden, fängt erst an.

Ein Mörder auf der Jagd

Das Schiff legt ab und begibt sich auf den Weg nach New York. 3.000 Passagiere, ein traumatisiertes Mädchen, ein zutiefst verstörter Polizeipsychologe – und ein Mörder auf der Jagd. Sebastian Fitzek wurde 1971 in Berlin geboren und publiziert als Autor und Journalist. Gleich sein erster Psychothriller »Die Therapie« eroberte die Taschenbuch-Bestsellerliste, wurde als bestes Debüt für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert und begeisterte Kritiker wie Leser gleichermaßen. Mit den darauf folgenden Bestsellern »Amokspiel«, »Das Kind«, »Der Seelenbrecher«, »Splitter«, »Der Augensammler«, »Flugangst 7a« und »Das Paket« festigte er seinen Ruf als DER deutsche Star des Psychothrillers.

Karten für die Vorstellung sind im Kulturbüro der Stadtverwaltung im Service-Center Beverungen, Weserstraße 16, Telefon 05273/392223, in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle in der Westerbachstraße in Höxter sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Für weitere Informationen ist die Kulturgemeinschaft auch im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de zu erreichen.