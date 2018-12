Im Weserdorf hat der Verein für beste weihnachtliche Einstimmung auf das Hochfest des Christenheit gesorgt. Mit dem bekannten »Andachtsjodler«, einer Melodie aus Südtirol, eröffneten die knapp 40 Musiker unter der Leitung von Holger Schmidt die besinnliche Stunde in der im Kerzenlicht erstrahlenden vor 110 Jahren im neugotischen Stil erbauten Kirche. Durch das eineinhalbstündige stimmungsvolle Programm mit modernen und bekannten weihnachtlichen Weisen führte gekonnt Petra Riepe.

»The Rose« mit einem Trompeten-Solo von Miriam Hörster, »Happy X-Mas« (1969 von John Lennon und seiner Frau Yoko Ono geschrieben) sowie dem »Halleluja« des Kanadiers Leonard Cohen komplettierten den ersten Teil des Konzertes, bevor Petra Riepe die Weihnachtsgeschichte vom neuen Engel vortrug und feststellte »Der Himmel ist ein Imperium – da ist alles bestens organisiert.«

Gesangsgruppe

Mit mehreren Liedbeiträgen wie »Heil’ge Nacht, du kehrest wieder« und »Oh Holy Night« sorgte die Gesangsgruppe »Swinger Pure« (Lena und Matthias Sobireg, Marina und Andreas Cooper sowie Stefan Fahle) unter Orgelbegleitung von Jürgen Kleine für ein stimmungsvolles vokales Zwischenspiel.

Flötensolo

Und auch die Zuhörer wurden ins Konzertgeschehen eingebunden mit den Liedern »Kling Glöckchen klingelingeling« und später »Stille Nacht, heilige Nacht« – begleitet von Holger Schmidt an der Orgel. Im zweiten Teil des Konzertes begeisterte der Musikverein unter der Leitung von Marina Cooper mit weihnachtlichen Stücken wie »Mountain Wind« mit einem Flötensolo von Marianne Schlaht und Solist Stefan Fahle am Flügelhorn, »All I want for Christmas« (mit einem Glockenspiel-Solo von Martin Daniel), »What a wonderful world«, dem spanischen Fröhliche Weihnachten »Felice Navidad« und abschließend dem mächtige Festmarsch »Tochter Zion«.