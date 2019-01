Mit ihrem Programm »Frau Jahnke hat eingeladen« steht Gerburg Jahnke zusammen mit fünf Kolleginnen am 11. Mai wieder in Beverungen auf der Bühne. Foto: Harald Hoffmann

Beverungen (WB). Die Kabarettistin Gerburg Jahnke lädt ein – und kommt am Samstag, 11. Mai, bereits zum dritten Mal in die Beverunger Stadthalle. Zusammen mit Frieda Braun, Anka Zink, Rosemie Warth und dem Duo »Suchtpotenzial« will sie die Besucher wieder zum Lachen bringen.