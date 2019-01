Von Alexandra Rüther

Beverungen (WB). Lange Roben, Glanz und Glamour – die Hollywood-Stars bei der Verleihung der Golden Globes haben es jüngst vorgemacht – jetzt wird in Beverungen der rote Teppich ausgerollt. Am Samstag, pünktlich um 20 Uhr, wird der Kulturball eröffnet. Dafür laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, wie ein Besuch beim »Deko-Team« der Kulturgemeinschaft zeigt.

Seit Montag treffen sich Imke Groppe-Wille, Jennifer Gauding-Koch, Hiltraud Fichtner, Nicole Krieger und Isabelle Riese jeden Tag in der Stadthalle. Tische müssen gestellt, Leuchtobjekte und Bilder aufgehängt werden. Unverzichtbar dabei ist Sebastian Hundt. Der Stadthallen-Hausmeister ist immer da, wenn Not am Mann ist.

Die Chemie stimmt

Für drei der fünf »Deko-Damen« ist die Vorbereitung des Ballsaals eine ganz neue Erfahrung. »Aber die Chemie stimmt zwischen uns und es macht großen Spaß«, sagt Hiltraud Fichtner. Die Arbeit fängt übrigens nicht erst in der Stadthalle an. »Wir haben auch zuhause schon viel vorbereitet«, berichtet Jennifer Gauding-Koch. So wurden Kunststoffrohre, die die Grundlage für die Blumenarrangements auf den Tischen bilden, golden besprüht, mit Befestigungen und Federn versehen.

Federn im Blickpunkt

Apropos Federn: Sie sind in diesem Jahr Hauptbestandteil der Dekoration in der Halle. Schon die Einladungskarte zum Kulturball verwies mit dem Federkopfschmuck, der Perlenkette und der Zigarettenspitze auf das Jahrzehnt, an das die Ball-Deko in diesem Jahr angelehnt ist. Die Besorgung der eleganten Federn verbanden die Damen mit einem Besuch der Straußenfarm in Wülmersen. »Dort durften wir uns an den Resten bedienen, dadurch sind wir günstig an die eigentlich teuren Stücke gekommen«, sagt Imke Groppe-Wille. Ein Teil der Federn stammt aus Dalhausen, auch hier werden Strauße gehalten. Sind die Federn in der Stadthalle an der richtigen Stelle drapiert, kommt die Spraydose zum Einsatz – um sie schwer entflammbar zu machen.

Jetzt geht es um den Feinschliff

Überhaupt gilt es in Sachen Brandschutz einiges zu beachten. So gibt es die ein oder andere kleine Veränderung, die Paravents kommen nicht zum Einsatz, die Sushi-Bar bekommt einen neuen Standort und der Raucherbereich ein Reißverschlusssystem, so dass auch hier ein Fluchtweg gewährleistet ist. »Wir haben schon echt viel geschafft, jetzt geht es an den Feinschliff«, sagt Imke Groppe-Wille. Die Schaufensterpuppen müssen noch angezogen, die Stühle mit Hussen versehen werden. Dann wird unter Ball-Beleuchtung noch einmal geschaut, ob alles stimmig ist. Die finale Blumen-Deko kommt erst am Samstag. »Das wird sicher noch mal spannend«, so Hiltraud Fichtner. Gespannt sind die Damen auch auf die Reaktionen der Ball-Besucher.

Rote Lippen sind ein Hingucker

Und auch für die gilt: Gute Vorbereitung ist alles. Während sich das bei den Herren vielleicht darauf beschränkt, den Anzug aus dem Schrank zu holen und die Schuhe zu polieren, betreiben die Damen in den meisten Fällen einen etwas größeren Aufwand. So gehört der Friseur-Besuch am Samstag für die meisten einfach dazu. Das bestätigt auch Friseurin Gabriele Jilg. »Ballzeit ist bei uns Hoch-Zeit«, sagt die Inhaberin des Beverunger Salons Trend-Hair. Schneiden? Färben? Nicht am Kulturball-Samstag. »Da kommen wirklich nur Kundinnen, die abends zum Ball gehen.« Gefragt ist dann ein Abend-Make-Up und eine Rote-Teppich-Frisur. »Offenes Haar, etwas gewellt, aber nicht zu extrem. Es soll lässig und natürlich, aber auch edel aussehen.« Natürlich komme auch eine Hochsteckfrisur in Frage, besonders bei hoch geschlossenen Kleidern biete sich die an. Und das Make-up? »Rote Lippen sind immer ein Hingucker«, sagt die Expertin. Und Hingucker – so viel steht fest – gibt es nicht nur bei den Golden Globes in Hollywood, sondern auch beim Kulturball in Beverungen.

Der Kulturball am Samstag, 12. Januar, ist ausverkauft. Der Sektempfang begint um 19 Uhr, der Ball wird um 20 Uhr eröffnet.