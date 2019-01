Sabrina Jakob, Tanja Maaß und Eva Ferber auf der Bühne des »dolce vita« in Lauenförde. Foto: Kulturkreis Lauenförde

Lauenförde (WB). Ein außergewöhnliches Event mit Sektempfang, Comedy, Fotoausstellung, Festbuffet und großer Jubiläumsshow stellt der Kulturkreis im Theater dolce vita in Lauenförde vor.

»Anno 98« heißt die Gala und sie wurde speziell zum 20-jährigen Bestehen des Theaters inszeniert. Die Aufführungen sind am 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22. und 23. Februar. »Das Programm wurde im Herbst 2018 bereits sechs Mal vor vollem Haus gespielt und das Publikum stand Kopf«, sagt Theatermacher Wolfgang Ferber. »Deshalb haben wir ›Anno 98‹ noch einmal ins Programm genommen. Weil es aber ein Jubiläumsprogramm ist, wird es danach definitiv nicht noch einmal gespielt. Wer das also nicht verpassen will, sollte sich schnell Karten sichern.«

Zwölf-Meter-Fest-Buffet

Der Abend beginnt mit dem Empfang und Comedy um 18 Uhr im Palmengarten. Danach geht es an ein Zwölf-Meter-Fest-Buffet ins Theatercafé. Im Theatersaal gibt es danach die Show mit Eva-Maria Ferber und Gästen und das Gewinnspiel. Temporeiche Rocknummern, große Broadwaysounds, unter die Haut gehende Balladen, herrlich-herzlicher Humor, eine Profitanzshow sind die Garanten für großartige Unterhaltung. Wer dann keine Lust mehr zum Heimfahren hat, kann bei Bedarf auch gleich im Theaterhotel übernachten und morgens noch ein opulentes Frühstück genießen. Karten und Infos gibt es im Theaterbüro in Lauenförde, Langestraße 6, über die Kartenhotline 05273/801100 oder im Internet unter www.kultur-kreis.com.