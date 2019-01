Vom 14. bis 16. Juni dieses Jahres wird nun an der Nethe ein Zeltfest gefeiert. Bereits am 19. Mai richtet die Löschgruppe den Stadtpokal der Feuerwehr Beverungen aus. Die Information zum genauen Festablauf werden noch bekannt gegeben.

Friederike sorgt für Arbeit

Das und noch viel mehr hatte Löschgruppenführer Karl-Josef Rode seiner Mannschaft auf der Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Amelunxen der Freiwilligen Feuerwehr Beverungen zu vermelden. So mussten im vergangenen Jahr 2018 von der Löschgruppe Amelunxen 27 Einsätze abgearbeitet werden. Im verhältnismäßig ruhigen Vorjahr 2017 waren es lediglich neun. So brachte natürlich Sturmtief Friederike den Amelunxern einiges an Arbeit. Doch die Löschgruppe war auch beim Großbrand einer Tankstelle in Bredenborn mit von der Partie. Gegen Ende des Jahres musste außerdem eine Fahrerin auf Höhe des Sportplatzes aus ihrem Fahrzeug befreit werden, nachdem sie von der Straße abgekommen war. Zusätzlich dazu trafen sich die Ehrenamtlichen zu 22 Dienstabenden, bei denen im Durchschnitt 18 Feuerwehrfrauen und -männer anwesend waren.

Weiter- und Fortbildung

Mitglieder der Löschgruppe haben sich auch weiter- und fortgebildet. Um das zu honorieren, konnte Karl-Josef Rode den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Beverungen, Sebastian Ewen, begrüßen. Der wiederum hatte viele Teilnahmebescheinigungen zu verteilen und einige Beförderungen auszusprechen. So erhielten die Unterbrandmeister Christoph Duske und Fabian Meier nach den diesjährigen Leistungsnachweisen das Feuerwehrleistungsabzeichen in der Stufe Gold auf blauem Grund. Weiter wurden Jannis Göke und Thorsten Wenzel zu Feuerwehrmännern ernannt. Eine Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann erhielt Ulrich Knipping. Nach bestandenem Truppführerlehrgang wurden David Knauer, Mark Rode und Johannes Schlüter zu Unterbrandmeistern befördert. Auch die Führung ging nicht leer aus. So wurde der stellvertretende Löschgruppenführer Benedikt Knipping zum Oberbrandmeister befördert.

Löschgruppe sucht Nachwuchs

Wer sich selbst einmal ein Bild von der Löschgruppe in Amelunxen machen möchte, sei eingeladen: Vom 24. Januar an trifft sich die Löschgruppe jeden zweiten Donnerstag ab 20 Uhr am Gerätehaus an der Nethe.