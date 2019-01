Beverungen (WB/ako). Es hat etwas länger gedauert als vorgesehen, aber jetzt ist er wieder da. Als Facharzt für Innere Medizin kommt Dr. Matthias Rose nach zwölf Jahren insgesamt und sechsjähriger Facharztweiterbildung in der Schweiz zurück in seine Heimat. Rose hat sich in der Weserberglandpraxis im Beverunger Gesundheitszentrum niedergelassen.

Matthias Rose ist 33 Jahre alt und stammt aus Dalhausen. Schon sein Schülerbetriebspraktikum absolvierte er bei Jens Grothues, Dr. Wagner war sein Hausarzt. Doch zum Medizinstudium zog Rose zunächst nach Gießen. Von dort ging es dann 2012 in die Schweiz, um dort seine Facharztausbildung für Innere Medizin zu beginnen. Zwei Jahre lang war er Assistenzarzt in der Klinik für Innere Medizin am Regionalspital Lachen am Zürichsee im Kanton Schwyz. Zwei weitere Jahre setzte er dann die Ausbildung in der Klinik für Innere Medizin am Kantonsspital Münsterlingen am Bodensee fort. »In dieser Zeit sammelte ich über sechs Monate auch erste Erfahrungen in einer Hausarztpraxis der Region«, berichtet Rose. Nach vierjähriger Tätigkeit als Assistenzarzt in der Inneren Medizin bot sich dem Jung-Mediziner schließlich die Gelegenheit, eine Stelle als internistischer Oberarzt in der Rehaklinik St. Katharinental in Diessenhofen (Kanton Thurgau) anzutreten. Neben der Tätigkeit als verantwortlicher Oberarzt auf der Bettenstation und Betreuung der Assistenzärzte war er auch im ambulanten Bereich in der rheumatologischen und osteologischen Sprechstunde tätig. Außerdem betreute Rose die der Klinik angegliederte Langzeitpflege-Abteilung und leistete bei den Pflegeheimbewohnern die heimärztliche Grundversorgung.

Dass er der Schweiz dann im Sommer vergangenen Jahres den Rücken kehrte, war eine Bauchentscheidung, wie Rose sagt. »Es wurde jetzt Zeit. Hätte ich noch länger gewartet, wäre ich sicher geblieben.«

Nach drei Monaten in Beverungen zieht Rose jetzt eine erste Bilanz: »Es war die richtige Entscheidung.« Sowohl von seinen ärztlichen Kollegen als auch von den Praxismitarbeiterinnen sei er sofort integriert worden. »Ich bekomme jegliche Unterstützung bei Fragen oder Problemen.« Dass das »System Arztpraxis« in Deutschland anders läuft als in der Schweiz, wusste der Arzt auch vor seiner Entscheidung. »Wenn Dr. Grothues hier an einem durchschnittlichen Tag 60 Patientenkontakte hat, hat der Kollege in der Schweiz die Hälfte an einem schlimmen Tag«, beschreibt er einen eklatanten Unterschied: nämlich die Zeit pro Patient. Auch die langen Wartezeiten auf Facharzttermine oder MRT-Untersuchungen kennt man in der Schweiz nicht. »Aber das ist ein grundsätzlichen Problem des deutschen Gesundheitssystems.« Stärker als diese Nachteile wog für Rose das Heimat-Argument. »Ich bin halt Dalhäuser«, heißt der einfache Grund. Trotz zwölf Jahren Abwesenheit habe er immer versucht, den Kontakt zu seinen Wurzeln nicht abbrechen zu lassen. »Familie, Freundeskreis, Vereinswohl und Dorfleben lagen mir immer am Herzen«, sagt Rose. So ist er nach wie vor im Spielmannszug Dalhausen aktiv und als Ehemaliger auch im Schulchor des Beverunger Gymnasiums.

Die Praxis in Beverungen mit ihren Strukturen und der modernen Infrastruktur sei für ihn als junger Arzt ein absoluter Glücksfall – und für die Region keine Selbstverständlichkeit, sondern vielmehr ebenfalls ein Glücksgriff für Beverungen und seine Orte, »dass hier eine Infrastruktur geschaffen wurde, die die medizinische Versorgung auf dem Land sicherstellt«. Neben allgemeinmedizinisch und internistischen Hausärzten bietet die Weserberglandklinik auch Facharztsprechstunden und ambulante onkologische Therapien sowie ein enges Netzwerk aus weiteren Fachärzten.

Die Praxis stellt für Rose die richtige Form dar, die Versorgung auch weiterhin sicherzustellen. Deshalb sei es für ihn auch nicht in Frage gekommen, selbstständig eine Praxis etwa in Dalhausen zu eröffnen. »Ich denke, diese Zeit ist vorbei, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr trägt.« Außerdem schätzt Rose den Austausch, der in einer Praxisgemeinschaft möglich ist. »Jeder hat sein Steckenpferd und es macht mir großen Spaß hier zu arbeiten«, sagt Dr. Rose. »Für mich schließt sich ein Kreis.«