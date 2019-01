Gitarrist Eugen Torscher (in roter Uniform) ist der Star der »Barock«-Show. Gemeinsam mit dem neuen Lead-Sänger Dario Cisotto und seinen drei weiteren Band-Kollegen rockte er die Beverunger Stadthalle am Freitagabend. Die Gruppe ist regelmäßig zu Gast an der Weser. Foto: Roman Winkelhahn

Von Roman Winkelhahn

Beverungen (WB). Wer ihre Musik kennt, kann sich einen Rocker nennen. Mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben ist AC/DC die erfolgreichste Rock-Band aller Zeiten. »Barock« bringt ihre Musik seit Jahren regelmäßig nach Beverungen – so auch am vergangenen Freitag.

Es ist das zwölfte Mal, dass in Beverungen die »Hells Bells« (Höllenglocken) läuten. 2017 feierten »Barock« ihren zehnten Auftritt vor dem treuen Beverunger Publikum.

Grant Foster, der Frontsänger mit der unverwechselbaren Stimme von Brian Johnson, gab jedoch im vergangenen Jahr sein Mikrofon an Dario Cisotto ab, der – mit entsprechender Kappe und kratzigen Tönen – am Freitag fast genau so sehr begeistern konnte wie sein Vorgänger. Mit 2000 Fans stimmte die Band weltbekannte AC/DC-Songs wie »Highway to Hell«, »Back in Black« und »T.N.T.« an.

Star der Show war in jedem Jahr der Gitarrist Eugen Torscher in der Rollte des legendären Angus Young. »Europas größte AC/DC Tribute Show« verspricht nicht zu viel: Man könnte fast meinen, dass es wirklich der – inzwischen übrigens 63-jährige – Angus Young ist, der dort unter der goldenen Glocke in der samtroten Schuluniform herumturnt und die Gitarrensaiten spielt, als wären sie ein Teil von ihm. Natürlich durfte die besagte Glocke nicht fehlen, unter der die fünf Musiker von »Barock« den Song »Hells Bells« performen. Dazu Feuerfontänen, Kanonenschüsse und jede Menge Licht-Action.

Man muss kein eingefleischter Fan sein, um sich von der Show begeistern zu lassen, denn AC/DC ist einfach Kult, Musikgeschichte, ein Jahrhundertwerk – und »Barock« bringt dieses Werk seit Jahren erfolgreich auf die Bühnen Europas. Die Beverunger

Kulturgemeinschaft zeigt mit der jährlichen Aufnahme der Show ins Spielprogramm, dass Kultur eben mehr ist als Theater und Liederabend. Zu »Barock« kommen Menschen von nah und fern, Kinder mit ihren Familien, AC/DC-Fans der Stunde Null und solche, die die Musik vielleicht gerade erst für sich entdeckt haben. »AC/DC Barock« ist ein Erlebnis – unfassbar nah am Original.