Beverungen (WB). Sie gehören zum Jahreswechsel wie die Silvesterraketen oder Miss Sophie und ihr Butler: In ihrer »Abrechnung« sezieren die drei Kabarettisten Thomas Philipzen, Harald Funke und Jochen Rüther bereits zum 14. Mal die Ereignisse des vergangenen Jahres. Ihren ganz besonderen Rückblick auf 2018 wollten so viele Zuschauer miterleben, dass die Vorstellungen in der Stadthalle Beverungen am Samstagabend ebenso wie am Sonntag innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren.

Und 2018 bot jede Menge Gesprächsstoff: einen weiteren Jahrhundertsommer, einen eskalierenden Seehofer und »Mikroplastik in den Meeren, so dass Fischstäbchen auch als Radiergummi nutzbar sind«. Deutschland hat als einzige Nation den Boykott der WM in Russland boykottiert, der Brexit wird zur europäischen Zerreißprobe, und die SPD dümpelt in der Identitätskrise. »Wir waren mal eine Partei«, rappt Herr Funke dazu und erntet besonders viel Szenenapplaus.

Traurige Zeiten

Jedoch – gerade Herr Funke sieht traurigen Zeiten entgegen. Eine seiner persönlichen Glanzleistungen ist die »Angie-Parodie«, und, wie Philipzen anmerkt, das »fossile Zeitalter geht nun mal vorbei«. Aber eigentlich kaum vorstellbar, dass es eine Welt nach Merkel gibt, oder? Möglich wäre eine neue Karriere in Frankreich, Macron mag schließlich ältere Damen.

Das Jahr sei gezeichnet gewesen von den Differenzen Merkels und Seehofers – »Crazy Horst« sei die einzige Opposition der Regierung gewesen, meinen die drei Kabarettisten. Diese These erscheint ausbaufähig, Rüther vermutet den Einfluss der Autoindustrie ebenso wie den des russischen Regierungschefs.

»Verbale Bälle«

Die Kabarettisten spielen sich die »verbalen Bälle« gekonnt zu, jeder dribbelt ein bisschen und setzt einen eigenen, neuen Akzent, bevor der dritte sich ein Stichwort zu eigen macht und den Gedankengang weiterspinnt oder eben in eine völlig andere Richtung schubst. Bissig, scharf und pointiert animieren sie sich gegenseitig zu verbalen Glanzleistungen.

Dabei sind Philipzen, Funke und Rüther ein eingespieltes Team und agieren in ihren verschiedenen Charakteren perfekt miteinander. Sie schaffen eine gekonnte Mischung aus anspruchsvollem politischen Kabarett, Situationskomik und gängigem Humor.

Zur Weißglut

Harald Funke gibt den etwas tumben und biederen, nicht nur körperlich leicht zu kurz geratenen Spießer, der den intellektuellen, kultivierten und überkorrekten Jochen Rüther immer wieder mit Leichtigkeit zur Weißglut treibt. Thomas Philipzen irrlichtert zwischen beiden hin und her – ständig in Bewegung, sprachlich ebenso temporeich und ausdrucksstark wie in Gestik und Mimik.

Darüber hinaus haben die drei Herren auch musikalisch einiges zu bieten – sowohl wenn es um den Gesang als auch um den Einsatz der verschiedenen Instrumente geht.

Mehrere Songs lockern das Bühnenprogramm gekonnt auf. Neben dem schon erwähnten Rap des Herrn Funke sind es vor allem die Abba-Persiflagen, die viel Spaß machen. Wenn der Zalando-Bote zur Melodie von »Fernando« liefert und Herr Funke erkennen muss: »Corinna takes it all«, jubelt das Publikum vor Vergnügen.

Mit Zugaben belohnt

Der lang anhaltende Applaus wurde mit Zugaben belohnt, die hoffen lassen, dass »Storno« auch im kommenden Jahr wieder in Beverungen »abrechnet«.

»Wir haben ganz kurzfristig über die Warteliste noch zwei Karten für heute bekommen und freuen uns sehr. Ich bin einfach begeistert vom Programm, von der Kreativität und dem tiefgründigen Humor. Das Zusammenspiel der drei ist einfach klasse«, sagt Heiner Hake aus Blankenau, der mit seiner Frau Mareike die Vorstellung am Samstagabend besuchte.