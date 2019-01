Beverungen (WB). Premiere bei den Offenen Beverunger Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen: Die Stammtischtruppe »Die 4 vom Hocker« hat als erste Mannschaft in der neunjährigen Geschichte den Titel zum zweiten Mal gewonnen. Zuletzt stand sie 2014 ganz oben auf dem Treppchen.

Insgesamt 48 Mannschaften hatten sich für das eisige Vergnügen angemeldet. »Mehr ist organisatorisch auch nicht möglich«, sagt Chef-Schiedsrichter Norbert Loepp. Der Eisbahnbetreiber hat die Stadtmeisterschaft in gewohnter Manier zusammen mit Beverungen Marketing ausgerichtet. Knapp 150 Partien haben die Mannschaften mit je (mindestens) vier Teilnehmern absolviert. Sowohl Anfänger als auch erfahrene Eisstock-Schützen, Firmen, Parteien, Doppelkopfrunden oder Kegelclubs waren am Start – teilweise mit sehr fantasievollen Namen wie etwa »Krone der Schöpfung« für ein Zahnarzt-Team oder »Glasklar« für die Mannschaft von Interpane.

Langweilig ist den Teilnehmern auch in den Spielpausen nicht geworden. Auf der Eisfläche gab es warme und kalte Getränke und in bester Apré-Ski-Manier sorgte DJ Toto in der Kufenalm für beste Stimmung. Wer wollte, konnte auch das deutsche Halbfinale bei der Handball-Weltmeisterschaft auf Großbildleinwand verfolgen.

Von den 32 Mannschaften, die es in die Hauptrunde geschafft hatten, mussten sich schließlich im Halbfinale der Beverunger Kegelclub »Auf geht’s« (bei allen neun Meisterschaften dabei und Titelträger von 2012), die »Gemütlichen Brüder« aus Peckelsheim (bei allen dabei und Titelträger 2013), die »4 vom Hocker« (Titelträger 2014) und die »Kolping Youngsters« miteinander messen. Das Finale hätte nicht knapper sein können: 10:9 stand es schließlich nach drei Kehren für »Die 4 vom Hocker« gegen den Kegelclub »Auf geht’s«. Die Stammtisch-Freunde durften den begehrten Wanderpokal also als erstes Team überhaupt zum zweiten Mal mitnehmen.

Platz drei sicherten sich die »Gemütlichen Brüder«. Die Peckelsheimer gewannen 7:3 gegen die »Kolping Youngsters«, die sicht achtbar geschlagen haben.