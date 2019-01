Von Alexandra Rüther

Um 7 Uhr saßen die ersten zwei Storno-Fans auf Campingstühlen vor dem Service-Center, »bewaffnet« mit Thermoskannen und belegten Brötchen. Nach und nach bildete sich dann eine lange Schlange, etwa 200 Leute warteten darauf, dass das Kulturbüro um 9 Uhr öffnete.

Mit in der Schlange: Ingrid Förster. Sie ist begeistert von Thomas Philipzen, Harald Funke und Jochen Rüther. »Ich besuche ihre Auftritte schon seit zehn Jahren«, erzählt die Warburgerin. Gerhard Hartel aus Holzminden hat Storno am Wochenende zum ersten Mal live erlebt. Für die Karten hatte er auch im vergangenen Jahr schon eineinhalb Stunden angestanden. Bereut hat er es nicht und so war er Montag wieder da, um sich die begehrten Tickets zu sichern. Auch Ute Horstmann aus Wehrden hat die drei in diesem Jahr zum ersten Mal gesehen. »Ich war spontan begeistert – von den Charakteren, den Themen, den musikalischen Einlagen und davon, wie aktuell sie sind.« Auch Wilfried Golüke aus Brakel hat sich Montagmorgen bereitwillig in die Schlange gestellt. »Ich sehe die drei immer wieder mit Begeisterung. Sie sollten Zusatzvorstellungen geben, die würden bestimmt auch voll«, ist er sich sicher.

Für die meisten derjenigen, die da Montagvormittag im Regen vor dem Kulturbüro ausharrten, ist es der sicherste Weg, um an Karten zu kommen. Denn: Wer es online versucht, muss schnell sein. Bereits acht Minuten, nachdem der Vorverkauf gestartet war, war das über das Internet zur Verfügung gestellte Kartenkontingent weg. Um kurz nach elf Uhr war dann auch das Kulturbüro ausverkauft. Bei denen, die danach kamen, war die Enttäuschung groß. »Das kann ich auch verstehen«, sagt Ute Pannewitz von der Kulturgemeinschaft. »Aber es ist auch leider nicht zu vermeiden, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot.« Storno-Mitglied Thomas Philipzen aus Bad Driburg habe ihr sogar aus Münster berichtet, wo 20.000 Tickets innerhalb von zehn Minuten verkauft waren.