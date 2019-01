Von Isabell Waschkies

Warum die WEB die Linienbündel künftig nicht mehr betreiben möchte, konnte Moseke nicht beantworten. Bei den betroffenen Bussen handelt es sich um die Linienbündel 9 »Nordkreis Höxter« und 11 »Wesertal«, für die die WEB erst 2016 den Zuschlag bekam. Zum Linienbündel »Wesertal« gehören insgesamt fünf Linien in Beverungen wie beispielsweise die Linie R22, die zwischen Höxter, Beverungen und Bad Karlshafen unterwegs ist, die Linie R36 zwischen Lauenförde, Beverungen und Borgentreich sowie die Linie 533 von Beverungen über Jakobsberg, Haarbrück und Langenthal nach Bühne.

Linien »nicht einfach einstellen«

»Normalerweise werden diese Linienbündel von der Gesellschaft für acht Jahre betrieben«, sagte Moseke. Er versichert, dass die WEB und der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (NPH) die Linien »nicht einfach einstellen« werden. »Sie müssen nun eine Lösung entwickeln«, sagte er, »denn die WEB hatte nicht nur die Erlaubnis bekommen, diese Linien zu betreiben, sondern auch die Pflicht auferlegt bekommen, dort die öffentliche Beförderung sicherzustellen.«

Für WEB-Geschäftsführer Bernhard Risse vom gleichnamigen Busunternehmen aus Höxter handele es sich um einen rein rechtlichen Prozess, der für Fahrgäste keinerlei Auswirkungen haben werde. »Die Kunden möchten wissen, dass es weitergeht – und das wird es. Zu 99 Prozent werden die Menschen keine Veränderungen bemerken«, versicherte Risse auf Nachfrage. Warum die WEB die Linienbündel abgeben möchte, wollte Risse nicht sagen.

Linienbündel in den Kreisen Höxter und Paderborn übernehmen

NPH-Vorsteher Ulrich Conradi zeigte sich im Gespräch optimistisch, dass eine passable Lösung gefunden und die Linienbündel weiterhin betrieben werden können. »Die WEB möchte zum 1. März 2019 von der Zuständigkeit entbunden werden«, sagte Conradi, der mit diesem Antrag nicht gerechnet hatte. Seinen Angaben zufolge führt der NPH unabhängig davon seit einem Jahr Gespräche darüber, möglicherweise die Zuständigkeit der insgesamt zwölf Linienbündel in den Kreisen Höxter und Paderborn zu übernehmen.

Das würde konkret bedeuten, dass der NPH stufenweise Aufgabenträger werde und nicht mehr das Bus-Unternehmen. Damit wäre der NPH dafür zuständig, den Personennahverkehr sicherzustellen und zu finanzieren. »Weil der NPH selbst nicht über Busse und Fahrer verfügt, würden wir dann das Unternehmen entsprechend beauftragen«, so Conradi. Über die Zukunft der beiden Linienbündel in Höxter und Beverungen soll in der Versammlung des Nahverkehrsverbundes am 11. Februar nicht-öffentlich entschieden werden.