Januar 2019: Auf der künftigen Fahrbahn der Brücke steht die Arbeit still. In den zwei Zelt-Einhausungen aber geht es weiter. Foto: Alexandra Rüther

Von Alexandra Rüther

Beverungen (WB). Knackige minus fünf Grad, Raureif am Weserufer. Von weitem könnte der Beobachter meinen, der Bau der neuen Weserbrücke liege still – aber: die Arbeiten laufen weiter und sind nach wie vor im Zeitplan.

Alle zwei Wochen dienstags treffen sich die Verantwortlichen der Mega-Baustelle im Büro am ZOB, im alten Feuerwehrgerätehaus: Gerd Kade vom für die Bauoberleitung und Bauprüfung beauftragten Büro SSF-Ingenieure aus Halle, Bauleiter Mathias Frie und Projektleiter Günther Funke von der Firma Echterhoff, die als Bietergemeinschaft zusammen mit Schachtbau Nordhausen (Bauleiter Matthias Roeder) den Bau der Brücke übernommen hat, und Klaus Ostermann vom Bauherrn Straßen NRW.

Temperatur und Luftfeuchte müssen stimmen

An diesem Tag haben sie ein Foto auf dem Tisch liegen, das ein Jahr alt ist. Im Januar 2018 führte die Weser Hochwasser und die Baustelle stand still. »Aber Frost ist nicht so schlimm«, sagt Gerd Kade. Zwar seien die Schalungsarbeiten auf der neuen Brücke gestoppt worden – die Fläche ist spiegelglatt – in den Zelthallen aber wird weiter gearbeitet. Das erste Zelt von der Burg aus ist das Stahlbauzelt, in dem die angelieferten Einzelteile zusammengeschweißt werden. »Auch das dauert jetzt etwas länger, weil bei den Außentemperaturen ja auch Wärme abfließt. Die zu schweißenden Teile müssen daher länger vorgewärmt werden«, erklärt Kade. In der zweiten Einhausung läuft die Farbgebung weiter. Auch hier dauert es aufgrund der eisigen Außentemperaturen jetzt etwas länger, bis Temperatur und Luftfeuchte stimmen.

Schaulustige beobachten das Spektakel

Klaus Ostermann von Straßen NRW freut sich, dass mit dem letzten Verschub am 19. Dezember vergangenen Jahres Lauenförde und damit nicht nur das andere Weserufer, sondern auch das ausgegebene Jahresziel erreicht werden konnte. Zahlreiche Schaulustige hatten sich an diesem Tag auf die Brücke begeben, um den Verschub mit anzusehen. »Sie waren wohl etwas enttäuscht darüber, dass das ganze so langsam von statten ging.« Am Endpunkt in Lauenförde angekommen, ist der Überbau fixiert worden. Dann wurde ein Plattenstapel gesetzt und darauf ein Gleitlager, damit sich die Brücke je nach Temperatur ausdehnen beziehungsweise zusammenziehen kann.

Bevölkerung über Sperrung informieren

»Wir gehen davon aus, dass wir es auch in den nächsten Wochen nicht mit Hochwasser zu tun bekommen werden und wir daher auch im Zeitplan bleiben«, sagt Günther Funke. Die Fahrbahnplatte soll als nächstes so weit hergerichtet werden, dass Ende April der Beton auf die 200 Meter lange Brücke aufgebracht werden kann. Im Sommer steht dann die Sperrung der alten Brücke an. »Wir werden die Bevölkerung frühzeitig über alles informieren, was die Sperrung angeht und wie Fußgänger und Radfahrer das neue Bauwerk dann queren können«, verspricht Klaus Ostermann von Straßen NRW. Nach wie vor sei vorgesehen, die Brücke im nächsten Winter quer zu verschieben. Die Bauanschlusswerke wie Stützmauern und Brückenheiliger seien bereits jetzt mit in der Planung.

Ihre Baubesprechung im März haben die Brücken-Experten übrigens vom eigentlich üblichen Dienstag auf den Montag verschoben. Schließlich haben sie bei all den Besprechungen mit ihren Ansprechpartnern hier vor Ort erfahren, wie wichtig den Beverungern und Lauenfördern der Rosenmontagsumzug über die Weserbrücke ist. »Und deshalb wollen wir ihn jetzt auch mal sehen.«