Informationen dieser Zeitung, wonach die Nicht-Erstattung mit Liquiditätsengpässen beim krisengeschüttelten Stadtwerke-Verbund zusammenhängen könnte, wies Geschäftsführer Stefan Wagner-Schlee zurück. Möglichst noch in dieser Woche sollten die ausstehenden Guthaben an die Kunden erstattet werden. Laut den Jahresabrechnungen sollte diese eigentlich schon bis Ende Januar wieder auf den Bankkonten der Kunden sein.

Viele der Kunden sind verärgert über das Vorgehen der Stadtwerke, vor allem über deren Informationspolitik. »Man landet in Warteschleifen, und keiner sagt konkret, wann ich mein Geld bekomme«, machte gestern eine Höxteranerin gegenüber dieser Zeitung ihrem Ärger Luft. Bei ihr sei ein Guthaben in Höhe von 320 Euro noch nicht ausgezahlt worden. »Ich finde es eine Sauerei, was die Stadtwerke mit ihren Kunden machen«. Wenigstens eine schriftliche Information an die Kunden wäre angemessen gewesen. Ein anderer Kunde wunderte sich darüber, dass Guthaben zwar nicht ausgezahlt werden, fällige Beträge von den Kundenkonten aber abgebucht würden.

»Wir wollen zusätzlich auch noch E-Mails an die Kunden versenden«

Wagner-Schlee kann die Verärgerung seiner Kunden verstehen. »Das tut uns ganz furchtbar leid«, sagte er gestern. Die Auszahlung der Guthaben stocke, weil das computergestützte Abrechnungssystem Probleme mache. Diese Schwierigkeiten hingen mit der zum Jahresanfang durchgeführten Abtrennung des Netzbetriebes zusammen. Um alle Anfragen der Kunden beantworten zu können, seien zusätzliche Mitarbeiter an den Telefonen eingesetzt. »Wir wollen zusätzlich auch noch E-Mails an die Kunden versenden«, sagte Wagner-Schlee.

Die Beste-Stadtwerke waren in den Jahren 2014 bis 2016 in finanzielle Schieflage geraten und hatten einen Verlust in Höhe von rund drei Millionen Euro angehäuft. Die Konsequenz: die Trennung vom defizitären Netzbetrieb. Dass die Finanzmisere noch nicht vom Tisch ist, darauf deuten Informationen dieser Zeitung hin. Am Mittwoch soll es in Warburg ein Krisentreffen der Bürgermeister der an dem Unternehmen beteiligten Kommunen geben.