Von Harald Iding

Beverungen (WB). »Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen«, stellte schon der deutsche Dichter und Lyriker Matthias Claudius im 18. Jahrhundert fest. Und rund 200 Jahre später tritt Kabarettist Jochen Malmsheimer ins Rampenlicht – und hat jede Menge zu erzählen von seiner aufregenden Busfahrt in den Süden, an der Seite seiner holden Gattin. Für ihn wird es zum »Martyrium«.

Mal ist der stattliche Ruhrpottler mit Bart und Brille sowie enormer Bühnenpräsenz richtig laut, mal nachdenklich leise – aber immer mit einem Wortwitz im Köcher, der zum Lachen anregt.

Mal laut, mal leise

Falls man sich als Zuhörer bei den vielen wortreichen Ausführungen des Herrn mit schlichtem Hemd und Jeanshose mal verlieren sollte und versuchen will, kurz nachzudenken über das eben Gesagte, dann reißt der erfolgreiche Künstler Jochen Malmsheimer einen sofort wieder mit spitzen Verbal-Attacken aus dem sinnigen Moment. »Und hören Sie bitte auf, ständig zu klatschen. Ich gebe Ihnen dann schon rechtzeitig Bescheid«, frotzelt er ins Mikrofon, um aber gleich wieder ein süffisantes Lächeln als Entschuldigung für die ruppige Ansprache hinterher zu schieben. Zwischendurch bemerkt er bei übereifrigen Reaktionen aus dem Publikum an, dass er sich wohl geirrt habe und es sich wohl nicht um die »Universitätsstadt« Beverungen handele – und nimmt den Beifall hin.

Grässliche Knieschmerzen

Schwer fällt ihm allerdings die Reise in den Süden (Italien), die seine Ehefrau ausgesucht (»bestimmt«) hat und wo er sich nun im Reisebus einem »zwölfstündigen Martyrium« ausgesetzt sieht. Und die Sitze, die gehen überhaupt nicht. Sie fühlen sich eher wie Hartschalen mit etwas Polsterung an – und mit jeder Stunde Fahrzeit Richtung untergehender Sonne stellt Malmsheimer an sich fest, dass er wie ein Kuchen nach allen Seiten »auseinandergeht« – ganz zu schweigen von den grässlichen Knieschmerzen. »Da wende ich einfach die partielle Anästhesie an und blende den unteren Teil meines Körpers aus«, sagt der Wortakrobat und zieht direkt einen Vergleich zur Tierwelt, wo Echsen durch kräftige Kontraktion der Ringmuskel bei Gefahr ihren Schwanz verlieren können – um den Feind von seiner Beute abzulenken. »Aber soweit ist es bei mir noch nicht gekommen«, bemerkt er trocken – und das Kichern im Publikum beginnt.

Zeitreisen im Kopf

Was dieser Mann aus dem Ruhrgebiet seinen Gästen auf Einladung der Kulturgemeinschaft in der Stadthalle Beverungen am Wochenende aufgetischt hat, das konnte sich sehen beziehungsweise hören lassen. Wenn er im fiktiven Reisebus zu träumen beginnt und so richtig abschweift, dann entstehen in seinem Kopf Zeitreisen, die es in sich haben.