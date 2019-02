Der Glitterhouse-Garten (hier ein Foto von 2017) ist das Zuhause des OBS. Jedes Jahr über Pfingsten lockt das Musikfestival Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Die Zukunft des Festivals ist seit gestern gesichert. Foto: Timo Gemmeke

Von Alexandra Rüther

Beverungen (WB). Die Zukunft des OBS, des Orange Blossom Special Festivals in Beverungen, hat sich gestern morgen vor dem Amtsgericht Höxter entschieden. In der Zwangsversteigerung der Glitterhouse-Villa samt Grundstück, das die Heimat des OBS bildet, ging der Zuschlag an dessen Veranstalter und Glitterhouse-Urgestein Rembert Stiewe.