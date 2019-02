Nach Angaben der Feuerwehr kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, der Fiat drehte sich um die eigene Achse und wurde in den Straßengraben geschleudert. Dort blieb das Auto in einer Hecke eingeklemmt auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte von anderen Verkehrsteilnehmern aus ihrem Fiat befreit werden. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.300 Euro.

Nach den Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Strecke zunächst vom Winterdienst gestreut werden, bevor sie nach etwa zwei Stunden wieder frei gegeben werden konnte.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren der Löschzug Beverungen sowie die Löschgruppen aus Herstelle und Würgassen im Einsatz.