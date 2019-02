Von Greta Wiedemeier

Beverungen (WB). Allein mit den 182 Akteuren, die im Laufe des Nachmittags auftraten, wäre in der Beverunger Stadthalle schon einiges los gewesen. Doch auch etliche weitere junge Karnevalisten, Eltern, Großeltern und Geschwister wollten live dabei sein, wenn die Kinder das Zepter in die Hand nehmen. Und so wurde der Kinderkarneval auch in diesem Jahr ein erfolgreiches und buntes närrisches Treiben.