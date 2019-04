Organisieren das historische Heimatfest in Würgassen am 15. und 16. Juni (von links): Ortsheimatpflegerin Petra Riepe, Isolde Hartung, Ani­ka Steinmann, Ulrich Kleinschmidt, Martin Daniel (Vorsitzender Vereinsgemeinschaft) und Jörn Becker. Foto: Herbert Sobireg

Von Herbert Sobireg

Beverungen-Würgassen (WB). Einen herausragenden Geburtstag feiert das Weserdorf Würgassen in diesem Jahr. Denn seine erste urkundliche Erwähnung jährt sich 2019 zum 1075. Mal. Diesen Geburtstag nimmt die Vereinsgemeinschaft Würgassen zum Anlass, um am 15. und 16. Juni ein mittelalterliches Fest zu feiern.

Am 1. Mai 944 hat der damals im achten Jahr regierende König Otto der Große (lebte 912 bis 973) die Königsurkunde »Werigise marca« unterzeichnet und den Weserort der Matrone Helmburg, Begründerin des Klosters Fischbeck, vermacht. Die Urkunde wird im Staatsarchiv Hannover aufbewahrt, eine Kopie liegt in Würgassen vor.

Ritterspiele und Markttreiben sind in Planung

»Mit diesem Fest unter dem Motto ›Würgassen, das freundliche Dorf an der Weser‹ unternehmen wir eine kleine Zeitreise in die Historie unseres Dorfes, um ein Bewusstsein für die Geschichte unseres Ortes bei unseren Bewohnern und denen unserer Nachbardörfer zu schaffen«, sagt Ortsheimatpflegerin Petra Riepe.

Das Organisationsteam hofft zu dem Mittelalterfest mit Ritterspielen und historischem Markttreiben auf dem Schulhof, im Pfarrgarten und auf der zur Zeit noch im Bau befindlichen Michaelstraße auf viele Gäste aus den Nachbarorten, mit denen Würgassen eine gemeinsame Geschichte hat.

»Geprägt wird das Mittelalterfest von unterschiedlichen Ritterspielen«, informiert der zum »Marktmeister« beförderte Ulrich Kleinschmidt vom Festausschuss, auf dessen Initiative hin das mittelalterliche Treiben organisiert wird. Die Besucher werden von den Gruppen »Castrum Everstein« aus Polle, der »Freyschar zu Bokenrode« und mit mittelalterlichen Klängen der Band »Saltatio Draconum« unterhalten.

Fotoausstellung mit historischen Bildern des Dorfes

»Vorgesehen sind auch rasante Schaukämpfe von edlen Rittern und mittelalterliches Lagerleben«, sagt Kleinschmidt. Eine mittelalterliche Gerichtsverhandlung trägt zur Unterhaltung bei und Castellos Puppentheater wird den Kinder mit einem historischen Märchen die Zeit vertreiben.

In der angrenzenden Dreiländereckhalle wird eine Fotoausstellung mit historischen Ansichten von Würgassen und Umgebung gezeigt, ebenso Bilder über das Leben und Arbeiten in Würgassen sowie Fotos vom Fest »1050 Jahre Würgassen«, das vor 25 Jahren mit mittelalterlichem Markttreiben und historischem Festzug tausende Besucher ins Weserdorf gelockt hatte.

Aber auch weitere Aktionen und Attraktionen weisen auf das Leben und Wirken im Laufe der Jahrhunderte in Würgassen und Umgebung hin. So erinnert der Kiepenkerl aus Dalhausen an die Korbflechterei. Eine »Mitmachschmiede« wird nicht nur für Kinder eine Attraktion sein, Marianne Schlaht vom Musikverein wird mit Kindern Holzinstrumente herstellen.

Stände mit Kulinarischem und Gebasteltem

Der Förderverein des Kindergartens will mit jungen Besuchern Schwerter basteln, mittelalterlicher Haarschmuck für Kinder wird präsentiert, und Helga Brast demonstriert die Arbeit in einer Spinnstube. Der Angelverein räuchert Fische und bietet sie zum Verzehr an, Holzbearbeitung demonstriert Marcel Becker, Imke Wille bietet selbst gemachten Schmuck an und die Feuerwehr betreibt einen Grillstand mit Bratwurst und Pommes.

Nicole Garbe bietet an ihrem Stand Mettwurst, Honig und Socken an. Weiterhin gibt es einen Waffelstand, Crêpes, Stockbrot und Schnaps. Für die Kinder organisieren der Reiterverein und Johannes Tewes eine Strohburg, Ponyreiten bietet Familie Lutter an.

Eröffnet wird das Heimatfest am Samstag, 15. Juni, um 14 Uhr am Michaelsbrunnen (zwischen Kindergarten und Schule) vor zahlreichen Ehrengästen von Ortsheimatpflegerin Petra Riepe, es folgen Grußworte und die Festrede des Bürgermeisters, ein Gedichtvortrag und Musik.

Unmittelbar nach der Festeröffnung wird in der benachbarten Schule das »Dorfarchiv Würgassen« eröffnet. Abschließend ist ein Rundgang durch die Bilderausstellung in der Dreiländereckhalle vorgesehen.