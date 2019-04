Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, der Hafen in Bad Karlshafen wartet auf die ersten Boote. Am Samstag, 11. Mai, wird die Eröffnung von 14 Uhr an groß gefeiert. Foto: Bad Karlshafen GmbH

Peter Stueckrath, der neue Leiter der Hafenmeisterei, wird seinen Dienst in Abstimmung mit Martin Wenzel, dem Aufsichtsrat der Firma Nautic Recovery, bereits am 2. Mai aufnehmen können. Er freue sich auf die Herausforderung, einen ganz neuen und dazu noch so besonderen Hafen in Betrieb zu nehmen, so Stueckrath bei der Vertragsunterzeichnung.

Er wird auch die von den Liegeplatz-Interessenten im Vorfeld bereits gewünschten flexiblen, wochenendübergreifenden Betriebszeiten fördern und ermöglichen, so dass bei entsprechender Voranmeldung (mindestens 60 Minuten im Voraus) ein täglicher Hafen- und Schleusenbetrieb zwischen 11 und 20 Uhr (auch an den Wochenenden) stattfinden kann.

Schleusung muss eine Stunde vorher angemeldet werden

»Damit reagieren wir auf die bereits im Vorfeld abgefragten Wünsche der potenziellen Dauerliegeplatzinhaber, die Betriebszeiten auszuweiten, und kommen dem trotz der damit verbundenen durchaus anspruchsvollen personellen und wirtschaftlichen Herausforderung gern nach«, sagt der Geschäftsführer der Bad Karlshafen GmbH Dr. Bernd Schabbing. »Entsprechend werden wir auch versuchen, sogar noch in den Randzeiten zwischen 9 und 11 Uhr und von 20 bis 22 Uhr Schleusungen durchzuführen – so weit vertretbar und machbar.«

Zur Sicherstellung dieser besonderen Servicefenster ist jeweils eine 60-minütige Voranmeldung für eine Schleusung nötig. Die Schleusung dauert dann zwischen 25 und 45 Minuten – je nach Zahl und Anforderung der zu schleusenden Boote.

Eigene Hafenmeisterei eingerichtet

Wegen der besonderen technischen und weserspezifischen Anforderungen an der Hafeneinfahrt mit kreuzenden Schiffen und besonderem Strömungsverlauf ist für die Schleusungen aus Sicherheitsgründen zunächst kein automatischer Betrieb geplant, sondern eine eigene Hafenmeisterei eingerichtet worden.

Insgesamt stehen im historischen Hafen 17 Dauerliegeplätze und 15 Tagesliegeplätze zur Verfügung. Die Liegeplätze sind vom 12. Mai an bis 31. Oktober für diese Saison verfügbar. Die Dauerliegeplätze befinden sich auf der linken Seite des Hafenbeckens gegenüber dem Rathaus. Auf der Rathausseite selber sind dann die Tagesliegeplätze, der Wartebereich für die Schleusung sowie der Veranstaltungsponton platziert.

»Ab dem 11. Mai wird die Stadt Bad Karlshafen mit einem funktionsfähigen Hafen mitten im Herzen der barocken Planstadt allen Bürgern und Gästen eine einzigartige Atmosphäre bieten«, freut sich Bürgermeister Marcus Dittrich auf die Eröffnung des Hafens.

Kosten für Bootsbesitzer

Für die Saison 2019 wurden folgenden Preise (zzgl. MwSt.) für einen Dauerliegeplatz festgelegt, um die Betriebskosten weitgehend abzudecken: für ein Schiff bis maximal vier Metern Länge und 2,30 Metern Breite: 490 Euro; für ein Schiff bis maximal sechs Metern Länge und 3,80 Metern Breite: 790 Euro; für ein Schiff bis maximal acht Metern Länge und 3,80 Metern Breite: 980 Euro; für ein Schiff bis maximal zwölf Metern Länge und 5,50 Metern Breite: 1290 Euro.

Es sind bereits die ersten Plätze vergeben worden, aber noch einige der Dauerliegeplätze frei. Informationen und Buchungsmöglichkeiten sind auf der Webseite der Tourist Information »www.bad-karlshafen-tourismus.de« (dort ist auch ein Bestellformular für Dauerliegeplätze hinterlegt) oder unter Telefon 05672/9226140 verfügbar.

Der Tagesliegeplatz ist mit Kosten von zehn Euro für das Hafenmanagement verbunden. Mit diesen Preisen ist auch die Schleusung während der Betriebszeiten abgegolten, die selber im Rahmen der Förderbestimmungen für den Hafen kostenfrei ist.