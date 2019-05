Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann eine 25-jährige Frau vergewaltigt hat, die er nachts in einer Gaststätte in Lauenförde kennengelernt hatte. Die Tat ereignete sich am 14. Oktober vergangenen Jahres an der Weser.

Die Kammer um die Vorsitzende Richterin Karin Brönstrup folgte damit dem Antrag von Staatsanwalt Oliver Paul. Die Nebenklagevertreterin hatte sich dem Antrag ebenfalls angeschlossen. Der Verteidiger plädierte auf sechs Jahre und neun Monate Freiheitsstraße. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Am letzten Prozesstag ging es um den Alkoholkonsum des Angeklagten am Tattat. Ein Sachverständiger führte zur Schuldfähigkeit aus, dass er keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Verminderung oder Aufhebung der Steuerungsfähigkeit oder Einsichtsfähigkeit sehen könne.