Sie blicken mit Stolz auf das bislang geleistete und voller Vorfreude in die Zukunft: die Familie Weber mit (von links) Jürgen, Kerstin und Felix. Das Restaurant in der Burg Beverungen ist ab sofort für alle Gäste geöffnet Foto: Dennis Pape

Von Dennis Pape

Beverungen (WB). Ein Jahr nach Beginn der aufwendigen Sanierungsarbeiten ist die Burg Beverungen gestern mit einem feierlichen Empfang für geladene Gäste wiedereröffnet worden. Von heute an sind alle Restaurantbesucher in Beverungens Wahrzeichen willkommen.

»Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft mit unseren Gästen im Ort. Wir hoffen, dass wir unseren Besuchern alle Wünsche erfüllen können«, sagte Felix Weber bei der Begrüßung seiner Gäste im neuen Restaurant in der Burg: »Ich danke meiner Familie und allen weiteren Helfern für die großartige Unterstützung«, führte der Chef aus – und überreichte seiner Mutter Kerstin sowie Jana Schenk (»Sie hat hier 24 Stunden am Tag gearbeitet« Blumensträuße als Anerkennung. Jürgen Weber schloss sich seinem Sohn an, bedankte sich ebenfalls bei allen Beteiligten und betonte: »Wir werden uns hier heimisch fühlen – und das sollen auch unsere Gäste.« Architekt Jochen Drefahl richtete das Wort ebenfalls an die ersten Besucher: »Ich bedanke mich bei allen Betrieben für die vorzügliche Zusammenarbeit – ein solches Projekt kann nur gemeinsam gelingen. Wir haben es geschafft, nach 800 Jahren den alten Dunst aus der Burg herauszulassen und sie mit Fröhlichkeit zu erfüllen. Dieses aufwendige Projekt in der Burg Beverungen ist ein mutiger Schritt für die Familie Weber gewesen – und dieser Mut ist letztendlich auch belohnt worden.«

Allerlei Köstlichkeiten

Die Gäste konnten sich gestern nicht nur einen exklusiven ersten Einblick verschaffen, sondern wurden auch mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnt. Dazu gehörten unter anderem auch die Cocktails von Dennis Tschöke aus München – vom Espresso-Martini bis zum »Golden Cadillac«. Unter den zahlreichen Ehrengästen ist bei der Eröffnung auch Bürgermeister Hubertus Grimm gewesen. Er sagte im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT: »Ich bin froh und dankbar, dass die Familie Weber dafür gesorgt hat, dass ein Wahrzeichen Beverungens wieder öffentlich wird – und zwar für alle Touristen sowie Einheimische gleichermaßen. Die Gastronomie ist ein wichtiger Teil Infrastruktur in unserer Stadt – jetzt auch wieder im Fährhaus und in der Burg.« Im neuen Restaurant gibt es ab sofort von 15 Uhr an Kaffee und Kuchen, die warme Küche wird um 17.30 Uhr geöffnet.