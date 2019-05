Im Jahresrückblick konnte der Löschgruppenführer Stefan Kayser über ein vergleichsweise einsatzstarkes Jahr berichten. So rückte die Löschgruppe zu insgesamt 27 Einsätzen aus – davon waren acht Brandeinsätze und zwölf technische Hilfeleistungen. Allein Sturmtief Friederike bescherte der Löschgruppe acht Einsätze an nur einem Tag. Neben den wöchentlichen feuerwehrtechnischen Ausbildungs- und Übungsdiensten beteiligten sich die Mitglieder zudem auch an zahlreichen Veranstaltungen der Vereinsgemeinschaft Würgassen. Dabei wiesen die Verantwortlichen auch auf den Tag der offenen Tür im September hin, der zur Aufnahme weiterer neuer Mitglieder führte.

Ehrungen und Beförderungen

Im Anschluss an den Jahresbericht gab Stefan Nostitz einen Überblick über die geleisteten Einsätze und Aktivitäten der gesamten Feuerwehr Beverungen. Zusätzlich konnte er Ehrungen und Beförderungen vornehmen. So wurde der stellvertretende Löschgruppenführer Jörg Hartung nach bestandener Teilnahme am Zugführerlehrgang zum Brandinspektor ernannt. Außerdem konnte Christian Behler nach bestandenem Truppführerlehrgang zum Unterbrandmeister befördert werden. Weitere Lehrgänge wurden von Romina Hartung (Atemschutz) und Kevin Bergmann (Gerätewart) absolviert. Kevin Bergmann ist von nun an auch der neue Gerätewart der Löschgruppe Würgassen.

Ausblick auf 2019

Im Ausblick auf das Jahr 2019 wurden noch die diesjährigen Feuerwehrtermine bekannt gegeben. Dazu zählt vor allem der Blaulichtfrühshoppen am 30. Mai, zu dem alle interessierten Bürger eingeladen sind. Zum Abschluss der Dienstbesprechung dankte der Löschgruppenführer Stefan Kayser allen Kameradinnen und Kameraden für die von ihnen geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. »Alle, die Interesse an der Feuerwehr haben, können uns einfach bei der Einheit in im Ort besuchen«, sagte Kayser. Dies wiederum gelte für alle Ortschaften in Beverungen.