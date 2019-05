Haben gemeinsam ein rauschendes Fest in Drenke gefeiert (von links): Gerhard und Christina Kieneke, Dirk und Stefanie Jünemann sowie Burkhard und Britta Knipping, Königspaar Annette und Josef Held, Andreas und Ingrid Henneke, Markus Schrick und Annette Horneburg und Bernhard und Monika Tebbe. Das Königspaar freute sich besonders über den Festumzug. Foto: Celine Niemann

Beverungen-Drenke (WB/cn). Zwar ist der Himmel über Drenke am Wochenende etwas bedeckt gewesen – doch dafür haben die Gesichter des Königpaars während ihres Schützenfestes um so mehr gelächelt. Dies lag nicht zuletzt an den zahlreichen Zuschauern, die ihre Regenten Josef und Annette Held inmitten des Festumzugs bejubelten.