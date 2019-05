Das Kinderkönigspaar kommt in diesem Jahr aus der Katholischen Kindertageseinrichtung »Die Brücke«. Kinder aus allen vier Kindertagesstätten der Kernstadt sind in den Hofstaat gelost worden. Die kommenden Schulanfänger aus der Kita »Die Brücke« waren dieses Jahr an der Reihe, das Kinderkönigspaar für das Schützenfest zu stellen und so war die Einrichtung auch Gastgeber des Dosenwerfens. Sechs Jungen traten unter der Leitung von Hauptmann Norbert Loepp gut gelaunt und zielsicher zum Wettbewerb an.

Das Kinderkönigspaar Damian Brzezina und Aurella Tara mit den Beverunger Majestäten Markus Billeb und Sarah Marx. Foto: Schützenverein Das Kinderkönigspaar Damian Brzezina und Aurella Tara mit den Beverunger Majestäten Markus Billeb und Sarah Marx. Foto: Schützenverein

Unter den Anfeuerungsrufen vieler Kindergartenkinder und Eltern, des Königspaares Markus Billeb und Sarah Marx, Schützenoberst Georg Dressler und weiterer Mitglieder des Schützenbataillons wurde aus sieben Meter Entfernung auf den Dosenstapel geworfen. Nach drei Durchgängen à drei Wurf stand allerdings noch kein Sieger fest, denn Damian Brzezina und Nikolas Nemeth hatten jeweils 22 Dosen abgeworfen.

Somit musste zum ersten Mal ein Stechen entscheiden – und bei Damian fiel eine Dose mehr vom Stapel. Prompt bekam der neue Kinderkönig die Königskette und den Zylinder verliehen. Anschließend ging es auf den Schultern der Offiziere Leutnant Andreas Brinker und Leutnant Mario Plesse zur Ehrenrunde. Da dem neuen Kinderkönig die Auswahl unter den fünf Königinnen-Kandidatinnen ungemein schwer fiel, wurde die Kinderkönigin erstmalig ebenfalls durch Dosenwerfen ermittelt. Es gewann Aurella Tara, die nun zusammen mit Damian Brzezina die Kinderschützen regieren wird.

Der Hofstaat

Hofdamen: Lina Kanand, Luana Barbosa (beide ev. Kita Groß und Klein), Lenja Klefisch, Mila Wenzel (Kita Sonnenbreite), Lynn Diedrich, Mayla Gocke ( Kita Pusteblume). Pagen: Anastasia Horvatova, Mayla Toprak ( kath. Kita »Die Brücke«). Adjutanten: Jona Müller, Jayden Beard (»Die Brücke«), Finn Goen, Adriano Cassara (Groß und Klein), Leon Hermann, Anton Werner (Sonnenbreite). Offiziere: Nadim Al Settam, Mathis Weber (Die Brücke), Till Andreessen, Simon Wollschläger (Groß und Klein), Nico Rech, Johannes Borchmeier (Sonnenbreite).

Das Kinderfest

Am Samstag, 13. Juli, haben die Kinder in Beverungen ihren großen Auftritt. Um 13.45 Uhr treffen sich das Kinderkönigspaar, der Hofstaat, die Kinderschützen und die Musikkapellen zum Antreten auf dem Platz hinter der Stadthalle. Um 14 Uhr beginnt der Festmarsch durch die Stadt. Anschließend wird das Kinderkönigspaar den Thron im Festzelt erobern und das Kinderfest eröffnen.