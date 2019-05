Berlin/Beverungen (WB/as). In der Debatte über die Aussagen von Annegret Kramp-Karrenbauer zu Regeln für die Verbreitung von Meinungen verteidigt der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase aus Beverungen (Kreis Höxter) die CDU-Vorsitzende.

»Die Meinungsfreiheit ist im digitalen Zeitalter in Gefahr. Wir müssen Regeln für das Internet umsetzen, die bereits heute auf der Straße bei Demonstrationen gelten. Die freie Meinungsäußerung gilt für Menschen und nicht für Bots. Wer seine Meinung öffentlich verbreitet und weiterverbreitet, muss Ross und Reiter nennen, also mit Vor- und Zunamen und gegebenfalls mit IP-Adresse sichtbar sein. Das Vermummungsverbot muss auch im Internet gelten«, teilte Haase am Mittwoch mit.

Seine Befürchtung: »Wenn allein aus Sorge vor schutzloser Diffamierung und persönlicher Verunglimpfung im Internet womöglich Debatten nicht mehr geführt werden, wenn auf den ersten Blick unkonventionelle Ideen und Lösungsvorschläge vor Ort im Keim ersticken, dann müssen wir die Frage nach der politischen Kultur und dem Umgang miteinander im Internet stellen.«

Haase würde sich wünschen, »dass sich auch Influencer überlegen, ob sie sich einer Selbstverpflichtung, einer Netiquette, unterwerfen wollen. Diese Regeln müssen dann im Netz selbst zwischen Influencern und Usern entstehen«.

Auch Angela Merkel hatte sich zuvor klar hinter ihre Nachfolgerin als CDU-Chefin gestellt.