Lauenförde (WB). In Oktoberfest-Manier feiert der Schützenverein Lauenförde an diesem Wochenende sein Schützenfest. In alter Tradition wird der Ort dafür geschmückt.

Der Bauhof der Samtgemeinde wird pünktlich zum Fest im Flecken die rot-gelben Ortsfahnen aushängen. Der Schützenverein Lauenförde bittet alle Einwohner, Häuser und Straßen ebenfalls zu dekorieren. Die Farbe ist dabei egal. Die Mitglieder aller Vereine haben die Möglichkeit, durch das Aushängen ihrer Vereinsfahnen und Girlanden ihren Verein zu repräsentieren. »Jedes Schützenfest in Lauenförde ist auch ein Volksfest und lebt vom guten Miteinander der unterschiedlichsten Vereine und Verbände«, so der Vorstand des Schützenvereins.

Parade vor der Volksbank

Zur Freude der Besucher und Fotografen wird eine Parade vor der Volksbank in Lauenförde durchgeführt. Königspaare, Bestdamen und Bestmänner nehmen dort Aufstellung und können somit den Umzug auch selbst einmal an sich vorbeiziehen sehen. Nach dem traditionellen Abholen der Fahnen und der Kranzniederlegung wird zum 450-jährigem Sankt-Markus-Kirchenjubiläum vor der Kirche am Freitag ein Zapfenstreich abgehalten. Im Anschluss beginnt im Festzelt das »Oktoberfest im Mai«. Der Schützenkönig wird mit dem Fassanstich das Fest eröffnen. Musik machen »Die 2 Schweinfurter«. Dirndl und Lederhose sind zu dieser Veranstaltung wie auch an allen anderen Tagen sehr erwünscht.

Festprogramm

Donnerstag/Christi Himmelfahrt, 30. Mai: 9.30 Uhr Antreten der Schüttenhoffkompanien und der Blau Weißen Garde des CVWB auf dem Löwenherzplatz, Empfang von »Deutz-Willi«, Marsch zum Festplatz mit dem Spielmannszug Godelheim, 11 Uhr Vatertagsgaudi im Festzelt mit DJ Nils Sifrin.

Freitag, 31. Mai: 17.30 Uhr Antreten auf dem Löwenherzplatz/Parade mit den Majestäten, 18 Uhr Abholen der Fahnen, Kranzniederlegung, 18.45 Uhr Großer Zapfenstreich auf dem Kirchplatz, 19.15 Uhr Marsch zum Festzelt, 19.45 Uhr Begrüßung und Festansprache, Grußworte, 20 Uhr Fassanstich zum »3. Oktoberfest im Mai«.

Samstag, 1. Juni: 11 Uhr Kinderkönigsschießen mit der Grundschule Lauenförde im Festzelt, 15 Uhr Gemeindenachmittag des Flecken Lauenförde für Senioren und Junggebliebene mit Kaffee und Kuchen und dem Posaunenchor Lauenförde, 16 Uhr Siegerehrung des Kinderkönigschießens mit Preisverleihung, 18 Uhr Antreten des Schützenvereins beim Schützenkönig am Weserberglandsee, Ständchen für die Majestäten mit allen Mitgliedern des Schützenvereins, 20 Uhr Einmarsch des Schützenvereins mit den Majestäten und Gästen. Tanz im Festzelt mit der Partyband »Relax«.

Sonntag, 2. Juni: 10 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst im Festzelt unter Mitwirkung des Posaunenchores, 13.30 Uhr Aufstellen des Festumzuges in der Gartenstraße, 14 Uhr Großer Festumzug mit Parade vor der Volksbank, anschl. musikalischer Nachmittag im Festzelt bei Kaffee und Kuchen, 16.30 Uhr Siegerehrung Bundeskettenschießen des Solling-Schützenbundes/Ehrungen, 17 Uhr Tanz im Festzelt mit den »Moonlights«.