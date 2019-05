Von Ellen Waldeyer

Lauenförde (WB) Winfried Langner, besser bekannt als »Deutz-Willi«, ist mit seinem Oldtimer-Traktor und kleinem angehängten Wohnwagen vor einigen Tagen frühzeitig von seiner Schottlandreise in seinen Heimatort zurückgekehrt. Am Donnerstag wurde er im Rahmen des Schützenfests festlich in Empfang genommen.

Der 83-Jährige hat mittlerweile durch seine Fernreisen mit Traktor bundesweite Bekanntheit erlangt. Er hat schon viele Reisen unternommen: Mallorca, Nordkap und zuletzt kam er im Sommer 2017 in St. Petersburg in Russland an. Seine diesjährige Reise in die schottischen Highlands hat er allerdings nicht zu Ende führen können. »Ich war noch 116 Meilen von Edinburgh entfernt«, erklärte der abenteuerlustige Rentner.

Eine Woche dauerte der Rückweg

Der Grund für den Abbruch der Reise: Es gab Probleme mit den Behörden. Die britische Polizei habe ihm vorgeworfen, er wolle lediglich betteln und habe dar-über hinaus keinen gültigen Führerschein.

Winfried Langner ärgerte sich sehr über das Verhalten der Behörden und habe daher den vorzeitigen Rücktritt der Reise angebrochen, ohne sein eigentliches Ziel erreicht zu haben. Bisher wurde er überall sehr freundlich empfangen. »Deutz-Willi« habe aber trotz frühzeitigen Abbruchs viel gesehen und auch zahlreiche Menschen kennengelernt, zu denen er noch Kontakt pflegt.

Deutz-Willi von Schützen empfangen Fotostrecke

Foto: Ellen Waldeyer

Eine Woche brauchte er mit seinem 15-PS-Fahrzeug, bis er wieder in seinem Heimatdorf ankam, wo er feierlich empfangen wurde. Der Spielmannszug Godelheim spielte Ständchen und »Deutz-Willi« wurde von dem Schützenverein sowie von der blau-weißen Karnevalsgarde abgeholt. Bürgermeister und Schützenvereinsvorsitzender Werner Tyrasa bekundete sein Bedauern, dass der 83-Jährige seine Reise nicht fortführen konnte, aber die Freude sei doch groß, dass Winfried Langner wieder in seiner Heimat ist.

Nach England will er nicht mehr

Mit seinem Traktor »Robert« und seinem buntbeklebten Wohnwagen folgte Winfried Langner dem Umzug durchs Dorf bis zum Festzelt. Einige Schaulustige hatten sich am Straßenrand versammelt, um dem Abenteurer zuzuwinken. Am Zelt wurde dann die Kanone von Bodenfeldener Schützen mehrmals gezündet. Mit lauten Explosionen begrüßten sie »Deutz-Willi« zurück in der Heimat. Am Samstagnachmittag ist Winfried Langner der Ehrengast des Schützenfests in Lauenförde.

Auf die Frage, ob er denn trotz der erlebten Probleme wieder mit Traktor und Wohnwagen verreisen möchte, antwortete Winfried Langner, dass er sich die Freude an seinen Abenteuern nicht nehmen lasse, allerdings werde er das Vereinigte Königreich wohl nicht mehr betreten.