Beverungen (WB). Das erfolgreiche Tournee-Musical »Das Phantom der Oper« mit Weltstar Deborah Sasson kehrt zurück nach Beverungen. Mit Axel Olzinger als Phantom und Stargast Uwe Kröger in der Rolle des Persers, ist die Aufführung am Samstag, 1. Februar 2020 in der Stadthalle zu erleben. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr, der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen.

Bei Auftritten auf mehr als 450 Bühnen in Europa und zwei Auftritten in Beverungen ist »Das Phantom der Oper« des Autorenteams Deborah Sasson und Jochen Sautter seit 2010 von Zuschauern und Kritikern gleichermaßen begeistert aufgenommen worden.

Die deutschsprachige musikalische Neuinszenierung, die zum 100. Geburtstag des 1910 von Gaston Leroux geschriebenen Romans »Le Fantôme de l'Opéra« entstand, ist eine der erfolgreichsten Tournee-Musicalproduktionen Europas. Das Musical hebt sich von allen bisherigen musikalischen Interpretationen des Literaturstoffes ab, indem es sich näher an die Romanvorlage hält und in Teilen der Musik bekannte Opernzitate einbindet.

Stargast spielt die Schlüsselfigur des Persers

Die Rolle der Christine interpretiert die Bostoner Sängerin und Echo-Klassik-Preisträgerin Deborah Sasson mit ihrer facettenreichen und kraftvollen Sopranstimme. Das Phantom wird von Axel Olzinger gespielt. Er konnte bereits in zahlreichen Rollen bei Musicalproduktionen, unter anderem an der Oper Graz, am Landestheater Linz und bei den Vereinten Bühnen Wien, Erfolge feiern.

Stargast dieser Produktion ist Uwe Kröger in der Rolle des geheimnisvollen Persers, der Schlüsselfigur im Originalroman von Gaston Leroux. Er spielte unter anderem die Hauptrollen in den Uraufführungen »Rebecca«, »Mozart«, »Der Besuch der alten Dame«, »Heidi« und in den deutschsprachigen Erstaufführungen von »Sunset Boulevard«, »Miss Saigon«, »Doctor Dolittle«, »The Addams Family« sowie »Napoleon« am Londoner Westend. Des Weiteren wirkt ein großes Ensemble ausgewählter Sänger, Tänzer und Schauspieler aus dem deutschsprachigen Raum mit. Ein 18-köpfiges Orchester spielt die Musik live.

Dreidimensionale Tiefe

Dank interaktiver Videoanimationen taucht der Zuschauer in das mysteriöse Geschehen auf der Bühne ein. Die Darsteller scheinen mit den Projektionen verschmolzen zu sein, ihre Bewegungen lösen immer wieder Reaktionen der projizierten Bilder aus und die Übergänge von einem Schauplatz zum nächsten sind noch fließender gestaltet.

Das Publikum wird von Christines Garderobe in den oberen Etagen der Pariser Oper virtuell mit in die Tiefe gerissen, wo das Phantom im Unterbau der Oper seine Gemächer eingerichtet hat. Bei der Verfolgungsjagd durch das Kellergewölbe der Oper tropft es von den Wänden, Fackeln beleuchten die geheimnisvollen Gänge, Schatten tanzen um die Darsteller. Die Bilder bewegen sich um sie herum und lassen eine dreidimensionale Tiefe entstehen.

Tickets sind im Kulturbüro Beverungen, Telefon 05273/392223, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.