Prof. Dr. Hans-Ulrich Baumgarten, Gruppenleiter im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, hat als Vertreter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen die diesjährigen 50 Preisträgerinnen und Preisträger im Haus der Stadt in Düren ausgezeichnet.

Mit einem Landessiegertitel wurden auch die Schülerinnen Judith Felicitas Leiße und Julie Schumann der Klasse 7 c des Beverunger Gymnasiums prämiert, die von ihrem Lehrer Christoph Reichardt betreut wurden. Als Preis für die Wettbewerbsarbeit Kunst »Stylische Trachten?!« erhielten die Schülerinnen einen Geldpreis in Höhe von dreihundert Euro.

Der Schülerwettbewerb des Landes Nordrhein-Westfalen »Begegnung mit Osteuropa« findet zum 66. Mal statt. Das 2019er Motto lautet »Europa – Zukunft braucht Geschichte«. Der Wettbewerb ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden – motiviert durch die Neuordnung Europas und die damit verbundenen Erfahrungen von Flucht und Vertreibung.

40 Preisträger aus NRW

Generationen von Schülern und Lehrern aus Ost und West haben einander auch über die Teilnahme an diesem Wettbewerb kennengelernt und den europäischen Gedanken mit Leben gefüllt. »Die Zukunft Europas liegt in den Händen der jungen Menschen. Wir möchten mit diesem Wettbewerb erreichen, dass junge Menschen gemeinsame europäische Wurzeln entdecken und in eine gemeinschaftliche Zukunft starten«, führte Prof. Baumgarten in seiner Festansprache aus.

Neben 40 Preisträgern aus NRW ehrte Prof. Baumgarten auch zehn Delegationen aus Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Russland, Serbien, Slowakei und Ungarn. Insgesamt 4.024 Kinder und Jugendliche aus NRW und aus 16 europäischen Staaten haben sich mit 1.612 Beiträgen beteiligt. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW fördert den Wettbewerb mit 130.000 Euro jährlich.

Im Rahmen der Preisverleihung gab Baumgarten den Startschuss für den 67. Schülerwettbewerb 2020 »Europa – da mache ich mit«. Er richtet sich an alle Schüler ab dem Grundschulalter. Die neuen Projekte basieren auf den aktuellen Richtlinien für die verschiedenen Unterrichtsfächer und Schulformen und können daher direkt im Fachunterricht erarbeitet werden. Alle Schulen in NRW erhalten die neuen Wettbewerbsunterlagen und sind zur Teilnahme eingeladen.