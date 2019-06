Von Michael Robrecht

Beverungen (WB). Eine Halle der Entsorgungsfirma Helwig & Wehrmann in Beverungen brennt seit 13.15 Uhr. 140 Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind vor Ort. Es gibt keine Verletzten. Das Feuer sorgt bis in den Abend für immense Rauchschwaden. Der Qualm zieht zum Glück nicht in die Innenstadt sondern Richtung Solling ab. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.