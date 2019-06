Von Herbert Sobireg

1075 Jahre Würgassen Fotostrecke

Foto: Herbert Sobireg

Rasante Showkämpfe edler Ritter im Bereich des Michaelplatzes zogen die zum großen Teil mittelalterlich gekleideten Festgäste ebenso in ihren Bann wie das prächtige Ritterlager auf dem Kirchplatz und die unterschiedlichsten Verkaufsstände mit historisch gekleideten Marketenderinnen, die lautstark ihre Waren feilboten.

Bilderausstellung

Sehenswert auch die umfangreiche Bilderausstellung in der Turnhalle, die interessante Aufnahmen aus der Geschichte des Weserdorfes zeigten. Pudelwohl konnten sich auch die Kinder beim Heimatfest fühlen: Basteln, Ponyreiten, eine Strohburg und viele andere interessante Aktionen sorgten für Kurzweil bei den Kleinen.

Auch die Eröffnungsfeier des Heimatfestes rund um den sprudelnden Michaelsbrunnen gestaltete eine mittelalterliche Band mit historischen Klängen.

»Wir Würgasser Bürger gelten als fleißig, geradlinig, haben dazu ein fröhliches Gemüt und kommen gut mit unseren Nachbarn aus. Doch manchmal sind wir auch etwas bockig und hartnäckig, wenn wir etwas wollen«, stellte Ortsheimatpflegerin Petra Riepe fest. Den jungen Menschen im Ort rief sie zu: »Unsere Vereine sind das Herz des Dorfes, und das gilt es nicht zu vernachlässigen. Beteiligt Euch und gestaltet das Leben im Dorf aktiv mit – Würgassen ist und bleibt auch in Zukunft ein guter Platz zum Leben.«

Würgassen ist einzigartig

Bürgermeister Hubertus Grimm ging in seiner Festrede auf das Datum der Schenkungsurkunde von 944 ein, als König Otto I.,später der Große, das bereits bestehende Dorf Werigise der Matrone Helmburg vermachte. »Gesichertere ältere Quellen als diese Urkunde gibt es jedenfalls für Würgassen nicht. Und auch in den folgenden Jahrhunderten bleiben die Nachrichten dünn gestreut, so dass eine Dorfchronik oftmals über vage Vermutungen nicht hinaus kommt«, sagte der erste Bürger der Stadt. Hubertus Grimm bestätigte den Würgassern aber, dass der Ortsname Würgassen einzigartig in Deutschland sei

»Würgassen war stets Grenzort und stand immer treu zu den Äbten von Corvey und dem Hochstift Paderborn. Und diese Treue hat sich bei allen politischen Veränderungen bis heute erhalten. Würgassen ist neben Lüchtringen die einzige westfälische Ortschaft auf der östlichen Weserseite«, führte er aus. Versuche, Würgassen nach Niedersachsen oder zuvor nach Hannover zu ziehen, seien stets am selbstbewussten und energischen Widerstand der Würgasser gescheitert, die immer wussten, wohin sie gehören.

Wehrhafte Würgasser

Der Bürgermeister ging auf einige wichtige Besonderheiten und attraktive Sehenswürdig in unmittelbarer Umgebung des Dorfes ein.

»Doch enorm wichtig ist, dass es viele junge Würgasser Bürger gibt, die ihrem Ort die Treue halten, hier neu bauen und sesshaft werden. Das ist ein sehr gutes Zeichen für die Zukunft des kleinen aber attraktiven Weserdorfes.«