Von Sabine Robrecht

Neue Ausstellung im Kragstuhlmuseum Lauenförde eröffnet Fotostrecke

Foto: Sabine Robrecht

In diesem Museum in Lauenförde gibt es kein Drinnen und Draußen. Denn die drei Hallen haben Wände aus Glas. Die mehr als 1000 Exponate verschmelzen geradezu mit ihrer Außenwelt – mit den Blättern der Bäume beispielsweise, die sich heiter-beschwingt im Sommerwind wiegen und die Teil eines Gesamtkunstwerks sind, das auch den Besucher geradezu hineinzieht in diese beflügelnd lebendige Ganzheitlichkeit.

Die Leichtigkeit dieser Symbiose ist nur möglich, weil die Exponate des Museums mitschwingen. Diese Sitzmöbel sind nicht statisch, sondern kommen beschwingt daher. So wie ihre Schöpfer – die Gestalter der Moderne – es im Schilde führten. Denn diese Avantgarde will, wie Bauhaus-Gründer Walter Gropius es so einleuchtend formulierte, »die Schwerkraft der Erde in Wirkung und Erscheinung schwebend überwinden«. Und auch El Lissitzky, einer der maßgeblichen Motoren der Moderne, preist 1926 die Progressivität dieser neuen Gestaltungsideen: »Unsere Architektur rollt, schwimmt, fliegt. Es kommt das Schweben, Schwingen.«

Sonniger Eröffnungsabend

Aus diesem Geist heraus haben die hinterbeinlosen Freischwinger, denen das Museum in Lauenförde gewidmet ist, ihren Siegeszug angetreten. Die geniale Museumsarchitektur von Peter Smithson (1923 - 2003) verleiht ihnen Flügel – auch nach draußen, in das als Landschaftspark gestaltete Firmengelände von Tecta. Dort begann an einem sonnigen Sommerabend der Eröffnungsrundgang durch die mit Medienstationen und Ipad-Guides ausgestattete Ausstellung in den durch einen Schienenstrang verbundenen drei Hallen.

Tanzende Stühle auf dem Dachfrist der Burg

Axel Bruchhäuser, langjähriger Tecta-Chef und Begründer des Museums, schilderte die Genese dieses eng mit dem britischen Architektenpaar Alison und Peter Smithson verbundenen Leuchtturm-Museums. Seine hochkarätige Sammlung hatte bis 2003 ihren Platz in einem historischen Gemäuer – der Burg Beverungen. Weil die Smithsons, mit denen Bruchhäuser damals eine gedeihliche Zusammenarbeit verband, in ihrer Kunst auch immer die Beziehung des Interieurs zu dessen Domizil sichtbar machen wollen, entwarf Alison Smithson (1928 - 1993) als »Antwort auf den Ort« 1990 fünf tanzende Stühle für den Dachfirst der Burg. Dieser reizvolle Dachreiter fand trotz denkmalpflegerischer Unbedenklichkeit in der Beverunger Kommunalpolitik keinen Anklang. 2001 bekam Axel Bruchhäuser die Ablehnung schriftlich. »Beverungen wollte uns nicht. Also rief ich Peter Smithson an und sagte ihm, dass ich ein neues Museum brauche.«

Kurz vor Smithsons Tod am 3. März 2003 waren die Entwürfe nach eineinhalb Jahren Planung fertig. Axel Bruchhäuser hatte Ende Februar noch mit dem befreundeten Architekten telefoniert und zitierte bei der Ausstellungseröffnung aus diesem letzten Gespräch. »Zum Schluss sagte Peter: ›Wenn das Gebäude fertig ist, fahr daran vorbei. Dann wirst du feststellen: Es wird etwas tanzen – so wie die Stühle auf dem Dach der Burg Beverungen.‹«

Verbindung zur Familie Smithson ist geblieben

Wie ein roter Faden zog sich dieser Satz – »es wird etwas tanzen« – durch den Eröffnungsabend, den das aus vier Geschwistern bestehende Tenhagen Quartett musikalisch gestaltete. Peter und Alison Smithson bleiben im Museum und bei Tecta gegenwärtig. Die Beziehung seiner Eltern zu Axel Bruchhäuser sei magisch gewesen, erzählte der Sohn des berühmten Paares, Simon Smithson, beim Eröffnungsabend. Und: So magisch wie das Bauhaus selbst sei die Leidenschaft des Museumsgründers für diese mit 14 Jahren sehr kurze, aber weltweit stilprägende Epoche. Die Verbindung zur Familie sei geblieben, sagte Simon Smithson, der ebenfalls Architekt ist und den Namen der aktuellen Kampagne, »Nowhaus«, erfunden hat. »Dieses Museum ist etwas Besonderes.«

" „Wir haben die Klassiker der Moderne in die Jetzt-Zeit geholt.“ Christian Drescher "

Es dokumentiert die Evolution der Moderne, Tectas Zusammenarbeit mit großen Gestaltern wie Jean Prouvé, Stefan Wewerka und dem Ehepaar Smithson und schließlich das aktuelle Portfolio des Unternehmens. Letzteres skizzierten der heutige Tecta-Chef, Axel Bruchhäusers Neffe Christian Drescher, und seine Ehefrau Daniela, die das Kragstuhlmuseum leitet. Die 40 Mitarbeiter starke Fabrik fertigt mehr als 30 lizenzierte Re-Editionen von Bauhaus-Möbeln. Zum Jubiläumsjahr »haben wir die Klassiker der Moderne in die Jetzt-Zeit geholt«, erzählte Christian Drescher. »Wir haben ein freundschaftlich-kreatives Netzwerk von Gestalterinnen und Gestaltern.«

Esther Wilson, Enkelin von Alison und Peter Smithson, gehört zu den jungen »Nowhaus«-Protagonisten. Sie überarbeitete Marcel Breuers Clubsessel D4, den ihre Großeltern besessen hatten. Die als Stickerin ausgebildete Gestalterin hat das Bauhaus-Manifest von Walter Gropius als Stickerei auf die textilen Flächen des D4 transferiert. Axel Bruchhäuser wertschätzt diese großartige Handarbeit auch als Würdigung des berühmten Bauhaus-Originals. In diesem Sinne hat die traditionelle kunstfertige Handarbeit bei Tecta ohnehin einen hohen Stellenwert. Flechtmeister Hansgert Butterweck stattet den Weißenhofstuhl von Mies van der Rohe mit dem Originalgeflecht von Lilly Reich aus. An der Medienstation in Halle 3 können die Museumsbesucher ihm dabei zuschauen.

Gropius-Ikone

Beim Blick auf die »Nowhaus«-Kampagne und ihren Erfolg zieht Daniela Drescher am Ende eines inspirativen Abends ein zufriedenes Fazit: »Wir können die Bauhaus-Originale, an denen uns viel liegt und für die wir bekannt sind, mitnehmen und weiterführen.« Die Museumsleiterin ist überzeugt davon, das Walter Gropius an dem »Nowhaus«-Entwurf seines Direktorensessels F51 seine Freude hätte.