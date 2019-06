Von Frank Spiegel

Beverungen-Amelunxen (WB). »Wer kräftig arbeitet, muss auch kräftig feiern«, das hat Kreisbrandmeister Rudolf Lüke in seinem Grußwort zum 140-jährigen Bestehen der Löschgruppe Amelunxen gesagt. Und beides haben die Amelunxer am Wochenende intensiv getan: gearbeitet beim Großbrand in Beverungen, gefeiert im Ort anlässlich des Jubiläums. Löschgruppenführer Karl-Josef Rode begrüßte als dessen Höhepunkt zahlreiche Ehrengäste und befreundete Wehren und Vereine auf dem Schlosshof.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Christian Haase ging in seiner Festansprache auch auf den Großeinsatz ein. »Ich glaube, dass alle, die bei der Aufstellung des Brandschutzbedarfsplanes für die Stadt Beverungen etwas mit der Stirn gerunzelt haben, heute wissen, dass das richtig war, was dort beschlossen wurde«, sagte er.

Das Engagement der Wehr sei nach wie vor unverzichtbar. Deren Engagement nötige ihm Respekt ab. »Danke, liebe Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, dass Sie die stolze Tradition der Löschgruppe Amelunxen fortschreiben«, sagte der Festredner.

Ehrenamt stärker wertschätzen

Er verwies darauf, dass die Amelunxer die älteste Löschgruppe im Stadtgebiet von Beverungen sei. Und auch im Kreis Höxter gehöre sie zu den traditionsreichsten. Als kommunalpolitischer Sprecher seiner Fraktion und Bundesvorsitzender der Kommunalen in seiner Partei sei ihm das Thema Ehrenamt ein Herzensanliegen. Im Vergleich zu seinem Besuch beim Jubiläumsfest vor fünf Jahren in Amelunxen habe sich viel getan.

Haase: »Die Bedeutung des Ehrenamtes ist im politischen Berlin präsenter als damals. Die Politik nimmt die Aufgabe ernst, die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, dafür auch zu belohnen.« Das Ehrenamt müsse mehr Wertschätzung erfahren. Haase betonte die Bedeutung des Ehrenamtes gerade auch für den ländlichen Raum.

»Mittlerweile hat auch der Letzte begriffen: Ländliche Räume sind kein bewohntes Freilichtmuseum und mehr als Naherholungsgebiete für Stadtbewohner. Sie sind die Heimat für die Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen«, stellte der Christdemokrat klar.

Die Feuerwehren seien zudem ein hervorragendes Beispiel für funktionierende interkommunale Zusammenarbeit. So seien etwa die Höxteraner und Lauenförder Kameraden zur Ablösung an die Brandstelle in Beverungen gefahren, um den Amelunxern die Teilnahme am eigenen Fest zu ermöglichen.

Neues Gerätehaus ist in Planung

Auch Bürgermeister Hubertus Grimm bezog die aktuelle Einsatzsituation in seine Rede mit ein. »Erst den Einsatz, dann die Feier – das hat man selten. Aber mit 41 aktiven Kameraden ist Amelunxen sehr gut aufgestellt«, sagte Grimm und bedankte sich für den Einsatz.

Ebenso dankte er den auswärtigen Feuerwehrleuten für die Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hinweg. Mit Blick auf den Brandschutzbedarfsplan mit einem Kostenvolumen von drei Millionen Euro verwies er darauf, dass darin auch ein neues Feuerwehrgerätehaus für Amelunxen enthalten sei.

Kreisbrandmeister Rudolf Lüke bedankte sich bei der Wehr für ihr engagiertes Tun. »Ein neues Gerätehaus ist in Planung, die Werbetrommel für die Mitgliederwerbung läuft, es wird eine Kinderfeuerwehr gegründet«, verdeutlichte Lüke, dass er sich um die Zukunft der Wehr in Amelunxen keine Sorgen zu machen braucht.

Auch Stadtbrandmeister Stefan Nostitz gratulierte der Wehr zu ihrem 140-jährigen Bestehen. Das Jubiläumsfest hatte am Freitag mit einem Festgottesdienst sowie einem kleinen Festumzug mit Kranzniederlegung und großem Zapfenstreich begonnen. An allen drei Tagen wurde im Festzelt am Anger kräftig gefeiert.