Beverungen (WB/ew/sos). Die Ursache des Brandes einer Abfall- und Altpapierhalle der Entsorgungsfirma »Helwig & Wehrmann« am Samstag in Beverungen ist nach wie vor unklar. Polizeisprecher Andreas Hellwig kündigte an, dass Kollegen der Kriminalpolizei an diesem Dienstag gemeinsam mit Brandsachverständigen der Versicherung vor Ort Ermittlungen aufnehmen werden.