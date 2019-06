Beverungen (WB). Die Großgemeinde Beverungen hat einen neuen Stadtschützenkönig: Agustin Fuentes Santana aus Dalhausen. Er wird am Sonntag, 30. Juni, beim Schützen- und Stadtschützenfest der Schützenbruderschaft St. Bartholomäus Haarbrück zum Stadtschützenkönig proklamiert.

Bei bestem Wetter konnte die Würgasser Schützenbruderschaft als Ausrichter neun Schützenkönige auf ihrem Schießstand in Würgassen begrüßen. Nach einer Probe konnten sie drei Schuss auf die Königsscheibe abgeben. Die erreichte Ringzahl wurde erst nach Abgabe aller Königsscheiben bekannt gegeben. Diese Aufgabe ließ sich Bürgermeister Hubertus Grimm nicht nehmen.

Unter Applaus und großem Jubel der Anwesenden konnte er Agustin Fuentes Santana von der St.-Josef-Schützenbruderschaft Dalhausen als neuen Würdenträger bekannt geben. Mit 25 Ring und 28 Ring im Stechen verwies er die Konkurrenz auf die Plätze. Bürgermeister Grimm übermittelte die Glückwünsche der Stadt an den neuen Würdenträger sowie die Schützenbruderschaft aus Dalhausen und bedankte sich abschließend bei dem bisherigen Stadtkönig Markus Rammenstein von der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Jakobsberg für seine geleisteten Dienste. Am 30. Juni werden sich alle Vereine des Stadtverbandes Beverungen beim Schützen- und Stadtschützenfest in Haarbrück wiedersehen.