Haarbrück (WB/-tg). Alle Vorbereitungen für das Fest des Jahres in Haarbrück sind abgeschlossen. Das Höhendorf freut sich auf das Schützenfest – verbunden mit dem Stadtschützenfest Beverungen – am kommenden Wochenende, 29. Juni bis 1. Juli.

Frederic Müller und Isabell Hartmann regieren die St. Bartholomäus-Schützenbruderschaft Haarbrück in den nächsten drei Jahren. Das junge Königspaar und das Stadtschützenkönigspaar Agustin Fuentes Santana und Ehefrau sowie Königin Annette von der St.-Josef-Schützenbruderschaft Dalhausen stehen im Mittelpunkt der Festtage.

Nach 1995 findet das Stadtschützenfest Beverungen zum zweiten Mal in Haarbrück statt. »Das Stadtschützenfest wird nur alle fünf Jahre gefeiert. Daher ist es ein besonderes Event, zu dem sich alle zwölf Schützenbruderschaften und -vereine aus dem Stadtgebiet Beverungen mit Majestäten und Hofstaaten samt Offizieren, Schützen und Fahnenabordnungen angemeldet haben«, hofft der Haarbrücker Oberst Stefan Bobbert auf ein rundum gelungenes und farbenfrohes Fest mit hunderten Schaulustiger im Höhendorf, an dem sich auch die örtlichen Vereine sowie der Schützenverein Langenthal beteiligen werden.

Dem jungen Hofstaat vom Königspaar Frederic Müller und Isabell Hartmann gehören an: Simon Anke und Gina Holländer, Nicolai Spieker und Lena Stromberg, Noah Rasche und Maja Stromberg, Max Rehermann und Hanna Burchard, Jan Sievers und Noreen Spieker, Simon Burchard und Nele Boser sowie Julius Vössing und Lisa Günnewich.

Der Festmontag steht ganz im Zeichen des Kinderschützenfestes. Nach einem spannenden Stechen wurde Raphael Otto neuer Kinderkönig. Zu seiner Königin erwählte er Lina Wilhelm. Adjutanten sind Vincent Bobbert, Jonas Otto, Leonard Spieker und Dominik Watermeyer. Dem Kinderhofstaat gehören an: Jonas Becker und Marie Kröger, Moritz Bobbert und Pauline Otto; Luc Hachmeyer und Sophie Tewes sowie Till Vössing und Josefine Vössing.

Eigens zum Fest des Jahres hat Helmut Hartmann die drei Ortsbegrüßungstafeln an den Ortseingängen aus Richtung Beverungen, Langenthal und Bühne in filigraner Arbeit restauriert und ausgemalt. »Sie sind ganz besondere Hingucker für die vielen hundert Schützen und Gäste am Schützenfestwochenende«, freut sich Ortsheimatpfleger Bernhad Pieper über das herausragende Engagement von Helmut Hartmann. »Die Tafeln wurden Mitte der 1990er Jahre von Gerhard Geitel aus Eichenholz geschaffen und aufgestellt«, erinnert sich Bezirksverwaltungsstellenleiter Hans-Georg Sander.

Das Festprogramm

Samstag, 29. Juni: 17.30 Uhr Treffen der Schützen und Majestäten an der Kirche, 17.45 Uhr Einmarsch, 18 Uhr Schützenmesse, 18.40 Uhr Antreten vor der Kirche, 19 Uhr Zapfenstreich mit Kranzniederlegung am Ehrenmal, Umzug mit Musikzug Langenthal, 20 Uhr Festball in der Bürgerhalle.

Sonntag, 30. Juni: 7 Uhr Wecken durch Musikzug Langenthal, 12.30 Uhr Empfang Ehrengäste, danach Antreten der Haarbrücker Schützen und Abholen der Haarbrücker Majestäten, 13.30 Uhr Eintreffen der Gastvereine zum Stadtschützenfest am Sportplatz, 14 Uhr Stadtschützenfest: Begrüßung durch Oberst Stefan Bobbert, Festansprache Bürgermeister Hubertus Grimm, 14.45 Uhr Festumzug mit Parade, anschließend Königstanz und Beisammensein in der Bürgerhalle, 19.30 Uhr Festball in der Bürgerhalle (der Eintritt ist frei).

Montag, 1. Juli: 9 Uhr Antreten Schützen und Schützenfrauen, anschließend Frühschoppen, 15 Uhr Festumzug mit Schützenkönigspaar und Kinderkönigspaar, 16.30 Uhr Beisammensein und Kinderkönigstanz in der Bürgerhalle, 20 Uhr Festball in der Bürgerhalle (Eintritt frei).

An allen Abenden und beim Frühschoppen spielt die Partyband »Genial Live«.