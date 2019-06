Zu einer kleinen Feierstunde am Beverunger Feuerwehrgerätehaushaus konnte Löschzugführer Markus Knipping neben zahlreichen Kameraden aus dem gesamten Stadtgebiet auch Bürgermeister Hubertus Grimm, die Fraktionsvorsitzenden des Rates, Pastor Karsten Lücking sowie die Leitung der Feuerwehr mit Stefan Nostitz und dessen Vertreter Sebastian Ewen begrüßen. »Auch wenn das Fahrzeug bereits bei dem Großbrand im Beverunger Industriebetrieb seine Feuertaufe erfolgreich bestanden hat und hier Mensch und Maschine an Ihre Belastungsgrenze gekommen sind, konnte man sehr deutlich erkennen, dass das Fahrzeug voll und ganz die Erwartungen erfüllt«, sagte Löschzugführer und stellvertretender Leiter der Feuerwehr Markus Knipping.

Unterstützung des Einsatzleiters

Das Fahrzeug dient in erster Linie der Führung und Koordination von Einheiten der Feuerwehr. Im Wesentlichen besteht seine Aufgabe in der Unterstützung des Einsatzleiters. Es steht ihm als Führungsmittel an der Einsatzstelle zur Verfügung. Mit seiner kommunikationstechnischen Ausstattung ermöglicht der ELW die Abwicklung vom Sprechfunkverkehr auf insgesamt drei digitalen sowie zwei analogen Funkgeräten. Das Fahrzeug steht ebenso dauerhaft in Kontakt mit der Leitstelle und ist für alle weiteren Einsatzkräfte erster Ansprechpartner vor Ort. Darüber hinaus verfügt es über eine LTE-Internetversorgung, zwei unabhängig voneinander betriebenen Mobilfunknummern und einem Multifunktions-Faxgerät mit ebenfalls eigener Rufnummer. Über die zwei PC-Arbeitsplätze mit Dokumentationssoftware und einer Anbindung an eine Datencloud kann im Bedarfsfall auf diverse Datenbanken für ABC-Gefahrstoffe, Pkw-Rettungskarten sowie Alarm- und Objektpläne zugegriffen werden. Darüber hinaus führt das Fahrzeug einige messtechnische Sonderausstattungen der Feuerwehr mit, die im Stadtgebiet Beverungen einzig und allein auf diesem Fahrzeug vorgehalten werden.

Finanzierung nicht einfach, aber notwendig

Bürgermeister Hubertus Grimm ging in seiner Ansprache auf die Beschlussfassung vor gut zwei Jahren ein und betonte, das die Finanzierung solcher Projekte nicht immer einfach, aber dennoch notwendig sei. Es sei gut angelegtes Geld zum Wohle der Bürger. Darüber hinaus habe der Rat mit dem vor kurzem beschlossenen Brandschutzbedarfsplan die Weichen für weitere notwendige Investitionen im Bereich der Feuerwehr gestellt. Stadtbrandinspektor Stefan Nostitz griff die Ausschreibung und Beschaffung des Fahrzeugs näher auf. Auch hierbei galt es zu nächst einige Hürden zu überwinden. So meldete der damalige Ausbauhersteller kurz nach der Anlieferung des Fahrgestells Insolvenz an. Dieses verzögerte das ganze Projekt erheblich. Dennoch konnte es nach den Startschwierigkeiten durch zwei findige Mitarbeiter des Unternehmens in dem neu gegründeten Unternehmen Brockmann Sonderfahrzeuge am Standort in Paderborn weitergehen. Mit dem Fahrzeug habe das Unternehmen Brockmann eine technisch hochwertige Arbeit abgeliefert und ein hohes Maß an Qualität bewiesen, so Nostitz. Er dankte allen Beteiligten, die von der Ausschreibung bis Abnahme und Ausbildung mit in dem Projekt rund um die Beschaffung tätig waren.

Dank an Sebastian Ewen

Ein besonderer Dank galt jedoch seinem Stellvertreter Sebastian Ewen, der an diesem Projekt so manche ehrenamtliche Arbeitsstunde hat einfließen lassen und durch die vielen technischen Baubesprechungen zu dem sehenswerten Ergebnis maßgeblich beitragen hat. Pastor Karsten Lücking gab dem Fahrzeug danach den kirchlichen Segen und wünschte allen Feuerwehrkameraden, dass sie immer gesund aus den Einsätzen zurück kehren mögen.