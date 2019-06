Beverungen (ako/WB). »Fahrbahnschäden durch anhaltende hohe sommerliche Temperaturen sind Grund für eine mögliche Sperrung der B83 im Bereich Beverungen-Blankenau an diesem Wochenende.« Das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. In den vergangenen Tagen sind an zahlreichen Stellen bereits Fahrbahnschäden aufgetreten.

In dem betroffenen Streckenabschnitt der Bundesstraße sind Mitte Mai diesen Jahres einzelne Schadstellen saniert worden. Durch die aktuell hohen Temperaturen in Verbindung mit direkter Sonneneinstrahlungen erweicht das eingebaute Material soweit, dass es sich beim Befahren vom Untergrund lösen könnte. Ob dafür allein die Hitze verantwortlich ist, oder ob auch Materialfehler vorliegen, stehe noch nicht fest und werde derzeit geprüft, wie Straßen NRW auf Nachfrage mitteilte. Die erneut angekündigten hohen Temperaturen für kommendes Wochenende erfordern aber sehr wahrscheinlich eine kurzfristige Sperrung der Bundesstraße zwischen dem südlichen und nördlichen Anschluss (Kasseler Straße) bei Blankenau. Der genaue Zeitpunkt einer möglichen Sperrung werde vor Ort sowohl am Samstag als auch gegebenenfalls am Sonntagvormittag festgelegt. Die eventuelle Umleitung erfolgt im Verlauf der alten B83 (Kasseler Straße) durch den Ortsteil Blankenau. Bei einer Sperrung der Bundesstraße wird am Montagmorgen, 1. Juli, geprüft, ob durch die Wetteränderung mit deutlich niedrigen Temperaturen die B83 in diesem Teilstück wieder freigegeben werden kann.