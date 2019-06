Die Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 10, EF und Q1 haben sich viel vorgenommen: Vier Tage hintereinander will jeder von ihnen jeweils 15 Kilometer laufen. Die Idee dafür stammt von Biologie- und Erdkundelehrer Tim Rencker (dritter von links), der Erlös geht an Matthias Schmidt (dritter von rechts) und damit an die Aktion »benni & co«. Foto: privat

Von Alexandra Rüther

Beverungen (WB). Im Rahmen der Projektwoche am Gymnasium Beverungen stellt Biologielehrer Tim Rencker zusammen mit 16 Schülern ein besonderes Laufprojekt auf die Beine: 1000 Kilometer in vier Tagen. Den Erlös bekommt Firefighter Mathias Schmidt und damit die Aktion »benny & co«.

Die Projektwoche vor den Sommerferien steht unter dem Motto »Miteinander Füreinander«. »Da liegt die Idee nah, miteinander etwas für andere zu tun«, sagt Tim Rencker. Der Lehrer ist auch Hobbyläufer, hat beim Feuerwehrlauf in Höxter mitgemacht und ist so auf die Firefighters und »benni & co« aufmerksam geworden.

»Wenn wir es schaffen, jeden Tag 15 Kilometer zu laufen, was das Ziel ist, dann läuft jeder 60 Kilometer in vier Tagen, macht insgesamt gut 1000 Kilometer. Das ist ordentlich«, weiß Rencker. Aber es gehe nicht um Schnelligkeit. »Mir geht es zum einen darum, dass die Schüler an ihre Grenzen gehen und sehen, zu was sie im Stande sind – und zum anderen darum, den Blick darauf zu lenken, dass es Leute gibt, die das Geschenk, auf zwei Beinen laufen zu können, nicht haben.«

So wie die Kinder, die an Muskeldystrophie Duchenne erkrankt sind. Die »Firefighters for aktion benni & co« haben sich auf die Fahne geschrieben, diesen Menschen aktiv zu helfen. Mit ihren Aktionen fördern sie die Deutsche Duchenne Stiftung, um den schwerkranken Kindern und deren Familien zu helfen. Es gibt in Deutschland nur etwa 3000 Fälle von Duchenne. Ein erkranktes Kind lebt auch in Beverungen. Deshalb sei das Laufprojekt nicht nur regional, sondern absolut lokal, betont Tim Rencker.

Ab Montag, 8. Juli, wird er zusammen mit den Schülern Tamina Heidenreich, Marie und Hannah Horneburg, Teresa Münster, Isabeau Rikus, Corvin Berndt, Valentin Fleckner, Sadeel Ghazi, Pia Grote, Andreas Kurtenbach, Magnus Mathias, Noah Osewo, Julia Söder, Nils Knipping, Justin Köhler und Ferdinand Mönnekes jeden Tag an der Weser unterwegs sein, um die Kilometer abzuspulen. Bis dahin sind die Schüler noch auf der Suche noch möglichst vielen Sponsoren, die pro gelaufenen Kilometer eine selbst gewählte Summe spenden.

Matthias Schmidt hat die Schüler bereits besucht und von seinem Anliegen berichtet. Während der Projektwoche werden auch lokale Laufgrößen die Schüler unterstützen – darunter Axel Czech aus Höxter, der auch Matthias Schmidt trainiert hat, und Jan Kaschura aus Holzminden, der als »laufender Koch« bekannt geworden ist, beim Hermannslauf zweiter wurde und den Marathon in Salzkotten gewann. »Natürlich erhoffen wird uns auch, den ein oder anderen Schüler für das Laufen begeistern zu können«, sagt Tim Rencker. Im Vordergrund steht aber der gute Zweck.