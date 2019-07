Gegen 6 Uhr ist das Wohnhaus Am Walde 8 in Herstelle unweit der Dorfhalle abgebrannt. Noch mittags um 12 Uhr loderten Flammen aus dem Dachgeschoss. Im Obergeschoss starb eine 65-jährige Frau. Foto: Ludger Haneke

Von Michael Robrecht

Beverungen-Herstelle (WB). Bei einem Brand in Herstelle am frühen Samstagmorgen ist eine 65-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihr 76-jähriger Ehemann konnte durch eine aufmerksame Nachbarin gerettet werden. Sie alarmierte auch die Feuerwehr und klingelte den Mann wach, der vor dem Fernseher eingeschlafen war. Das Wohnhaus brannte noch am Mittag. Die Brandursache und eine Schadenshöhenschätzung sind noch nicht bekannt.