ZDF-Nachrichtendame Petra Gerster (»Heute) spricht am Dienstag in Beverungen. Foto: dpa

Beverungen (WB). Die Vollversammlung der Verbund-Volksbank OWL läuft am Dienstag, 9. Juli, in Beverungen. Beginn: 18.30 Uhr im Festzelt am Hakel. Gast in diesem Jahr ist die bekannte Fernsehmoderatorin Petra Gerster.