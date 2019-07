Andreas Hüser, Sprecherin des Landesstraßenbetriebs NRW, sagte: »Der Verkehr auf der B83 kann voraussichtlich erst in der übernächsten Woche wieder freigeben werden. Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift hat in der vergangenen Woche nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, die Fahrbahnsituation auf der B83 bei Beverungen-Blankenau zu verbessern. An diesem Montag, 8. Juli, soll in einem Versuch das im Rahmen einer Oberflächenbehandlung aufgebrachte Material abgetragen werden. Sollte sich diese Verfahrensweise als erfolgreich erweisen, wird der gesamte Fahrbahnabschnitt bearbeitet.«

Weiter erklärte sie: »Die Arbeiten werden die gesamte Woche in Anspruch nehmen. Eine Umleitungsstrecke an Wehrden vorbei auf der alten B83 durch Blankenau ist eingerichtet, jedoch ist zeitweise mit zusätzlichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen«. Fahrbahnschäden durch hohe sommerliche Temperaturen sind der Grund für die Sperrung. In dem Streckenabschnitt sind Mitte Mai Schadstellen saniert worden. Durch Hitze und Sonneneinstrahlungen erweicht das eingebaute Material soweit, dass es sich beim Befahren vom Untergrund lösen könnte. Zudem meldeten sich weitere Autofahrer mit Lackschäden.